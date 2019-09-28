走近“國慶十大工程”

（來源：人民網） 中評社北京9月28日電／1959年，為慶祝年輕的新中國成立十周年，僅用了不到一年時間，人民大會堂、中國革命歷史博物館、全國農業展覽館、中國人民革命軍事博物館、民族文化宮、釣魚台國賓館、北京工人體育場、北京火車站、民族飯店和華僑大廈（已拆除）即全部落成。



60年來，“國慶十大工程”成為記錄新中國發展歷程的重要組成部分，更成為獨特的風景地標；同時也是世界各國文化遺產保護過程中，梳理建立“國家記憶”體系的典型實例。



先看看天安門廣場建築群



“國慶十大工程”不僅是建築史上的奇跡，更是20世紀50年代新中國國家實力和精神風貌的集中表達。



北京聯合大學歷史文博系副教授、北京史研究會理事李揚說，“國慶十大工程”中的一部分集中在天安門廣場附近，人民大會堂、中國革命歷史博物館就坐落在廣場之側，與人民英雄紀念碑、天安門城樓比鄰呼應，構成了既具濃鬱中國特色又煥發新時代特征的天安門廣場建築群。



“在國人心目中，天安門廣場從來就不是一個簡單的建築或地理名詞，而是與許多宏大敘事關聯在一起。所以，天安門廣場建築群既有濃厚的政治氣息，又蘊涵著深刻的民族精神，是大手筆的典範之作。”



再看看“工農兵”



“北京工人體育場、全國農業展覽館和中國人民革命軍事博物館，是帶有‘工農兵’印記的3座時代建築。”李揚介紹說。

