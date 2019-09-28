現實主義豈能缺席網絡文學

中評社北京9月28日電／如果把蔡智恒的《第一次親密接觸》視為中國網絡文學興起的標誌，那麼發展到現在，已有整整20個年頭了。在浩瀚、龐雜的作品中，我們遺憾地發現，並沒有太多的空間留給現實主義。年輕人可以脫口而出的網絡文學作品，例如《誅仙》《鬥破蒼穹》《三生三世十裡桃花》《甄嬛傳》《盜墓筆記》《琅琊榜》等，似乎天然地與現實主義絕緣。



難道現實主義真的過時了嗎？如果說現實主義還有生命力、還有存在的必要，那麼它又表現在哪裡呢？ 離開了現實主義的網絡文學，長期以來遵循著消費文化的基本邏輯，似乎市場成了衡量作品成功與否的主要標準。一旦某個類型的作品受到追捧，跟風之作便層出不窮。然而，這是文學該有的模樣嗎？



我們常說，文學是人類的精神家園。這個家園，理應承載著我們對於一個更合理、更美好的世界的期許，堅定著我們創造美好生活的信念和決心，理應給予我們戰勝艱險、挑戰困難的勇氣和力量，為我們所遭遇著的現實提供一些可能的路徑或可能的邏輯。



眾所周知，現實主義的美學原則為：如實地表現現實生活的本來面目。或者如高爾基所言，“對人類和人類社會的各種情況，作真實的赤裸裸的描寫的，謂之現實主義。”但這種“如實地表現”或“真實的赤裸裸的描寫”，絕不是對現實簡單地、平面地、機械地反映或複制，而是要去直面現實社會存在的問題，並以虛構和想象的方式提出解決問題的辦法，提出某種合理的人性之參照對象和構建模式；創造出一種崇高的審美理想和精神境界，來照亮那通往自由王國的道路。



不幸的是，在網絡文學的格局中，現實主義似乎越來越成為一種陳舊、過時的話語，文學關注和表現的對象，越來越多地集中於個人的身體、個人的經驗、個人的情感等。個人的情懷被無限張揚，個人的私欲被無限放大，個人的訴求被無限抬高。但關於歷史、社會、現實等的表述，則被刻意地排除、壓縮乃至架空。似乎惟其如此，才足以體現文學的“超越性”——文學超越了庸常的現實，但文學的超越性並非脫離社會現實的凌空高蹈，而是要在現實世界裡發現閃光的人性、厚重的生命以及不向假醜惡屈服的靈魂。我們不妨以幾部點擊率極高的網絡小說為例，看看這些所謂的“超越性”究竟有何價值？



在《甄嬛傳》裡，幾乎看不到人，而只是些沒有溫度、沒有生命力、被權力肆意操縱和擺布，喪失了反抗或抵抗能力的符號。主人公不僅沒有同這個惡的世界進行堅決抗爭，還以一種對權力話語適應和利用的方式，強化了人性之惡。若從文化研究的角度來探討網絡文學，就會發現，那些自稱是“文學應該與現實保持距離”的神怪作品，也不過是在另一個維度上對低俗趣味的無節操迎合。《三生三世十裡桃花》這部浪漫玄幻小說，以人神戀、祖孫戀、跨世戀等來刺激現代人的神經，表征著網絡文學的大眾文化或消費主義特征：眼球經濟。但是，個人情感真的就重要到可以無視倫理、無視道德、無視歷史嗎？曠世之戀、絕世之戀、驚世之戀都還不夠，還需要“三生三世”才能滿足個人私欲嗎？



這裡，就呈現出一種耐人尋味的對比。現實主義看似與現實生活最近，卻並非一味迎合現實，而是以夢為馬，著眼未來。毫無疑問，現實主義仍然是我們理解現實世界最為有效、最為直接、最為鮮活的方式。她熱情地歌頌著真善美，無情地批判著假惡醜。現實主義從來不屑於霧裡看花，也從不閉門造車，不是閨閣裡的文字遊戲，更反對那種自戀式的故弄玄虛，她永遠都堅定篤實地站在社會進步、人類發展、自由實現等高度上，為著人朝向一種更高貴、高飛揚的生命維度而振臂高呼。



現代社會，分工日益精細。快節奏的生活，很容易讓我們忽視他人的世界。而現實主義，讓我們看到和聽到其他人的憂懼與歡喜、訴求與向往，分享著豐富的人生經驗。不是說我們不需要當代的“鴛鴦蝴蝶派”，不是說我們不可以“問鬼神”，但如果網絡文學完全被這些內容所充斥，我們將何以觸摸我們的現實、我們的歷史、我們的未來？一個非常清楚的邏輯是：文學在構建了一個審美世界的同時，也往往構建出我們感知世界的方式。或者說，文學既生產出新的故事、新的語言，同時也生產出新的主體。如果我們的審美世界只有宮鬥、只有玄幻、只有仙俠，那麼這些脫離歷史、脫離現實的表達，何以支撐起我們對社會責任和歷史使命的擔當？



退一步講，即便是從市場角度來看，現實主義也依然有受眾。例如《歡樂頌》，不同於其他都市題材小說的地方在於，並沒有回避社會轉型期所出現的諸多問題。小說刻畫的女性形象，都攜帶著自身的家庭背景、教育背景、價值觀念等，顯得真實和生動，與“無根的”瑪麗蘇小說有著很大不同。儘管作品在文化價值觀念的認同上，還存在著某些值得商榷的偏差，但這種對真實、可感、在場的社會現實的碰觸，本身就值得嘉許。再如《遍地狼煙》，以樸素的現實主義創作手法，書寫了大時代背景下，英雄兒女們站在歷史理性、民族意志的高度上，譜寫的一曲慷慨悲壯、感人至深的抗戰之歌。小說將個人與歷史、國家、民族的命運緊緊相連，讓人在追求世界和平、民族解放，以及自我實現的道路上變得光彩奪目。這兩部網絡小說，都有著超高的點擊率，改編而成的影視作品也受到了觀眾喜愛。



如果網絡文學所能提供的只有消遣、只有娛樂，那麼這種生態局面顯然是不健康的。作為一個健全的人，我們不僅需要用來娛樂的“爽文”，還需要有助於提升道德情操、精神境界、人格內涵的作品。顯然，現實主義文學具備這樣的品質。我們始終相信，那些熔鑄著創作者道德良知和藝術心血的現實主義作品，一定會擁有她的讀者。生逢一個大變革、大發展、大繁榮的時代，我們理當有足夠的底氣來書寫這種巨變，直面發展過程中遇到的難題。無論如何，現實主義豈能缺席網絡文學？



（來源：光明網）