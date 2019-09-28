中遠海運對上海船研所等4家單位開展巡視

中評社北京9月28日電／日前，中國遠洋海運集團黨組2019年第二輪巡視動員部署會召開，集團黨組成員、紀檢監察組組長、集團黨組巡視工作領導小組副組長劉鴻煒出席會議並講話。集團黨組巡視辦主任郝文義同志主持會議，並宣布本輪巡視組組長、副組長授權和任務分工。



會議學習了習近平總書記在聽取十九屆中央第三輪巡視綜合情況匯報時的重要講話精神，中央紀委國家監委和國務院國資委領導同志就貫徹習近平總書記重要講話精神的指示要求，以及集團黨組和許立榮黨組書記、董事長對集團巡視工作的相關要求，對2019年第二輪巡視工作進行了動員部署。



根據集團黨組統一部署，集團黨組2019年第二輪巡視將採用“一托二”的方式，組建兩個巡視組對4家單位同時開展巡視，其中：上海船研所／中遠海運科技、中遠海運特運和中石化中海燃供3家單位為常規巡視，現場巡視為期1個半月；上海中遠海運為專項巡視，現場巡視時間1個月。



會議提出，做好集團內部巡視工作，最根本的是一以貫之用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神武裝頭腦、指導實踐、推動工作，以巡視促進全面從嚴治黨與生產經營的深度融合，推動解決制約企業改革發展的共性問題和深層次問題，助推深化改革、拼搏創效，為推動企業做強做優做大提供堅強的政治保障。



集團內部巡視工作要向中央巡視工作對標對表，加強頂層設計，層層壓實責任，堅守政治巡視職能定位，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，堅持黨性原則，敢於發現問題，善於發現問題，推動妥善解決問題。牢牢把握“兩個維護”這個“綱”和“魂”，堅定不移深化政治巡視。牢牢把握“圍繞中心、服務大局”，增強巡視監督的精准度，發揮巡視監督的建設性作用，推動企業全面從嚴治黨工作，促進企業改革發展取得更大成效。牢牢把握實事求是原則，不斷提升巡視工作成效。牢牢把握政治巡視依規依紀依法的要求，把巡視工作規範化貫穿全過程、各方面。要牢牢把握集團黨組對本次巡視任務的指示要求，加強組織領導和協調配合，確保巡視工作有力有序開展。



會議要求，兩個巡視組要本著對黨的事業和集團發展高度負責的精神，認真履行巡視職責，完成好巡視工作任務。嚴格教育管理隊伍，嚴格遵守紀律，為被巡視單位黨員幹部職工樹起廉潔楷模。集團黨組巡視辦的同志要做好協調、指導、服務，並在巡視中發揮骨幹作用。被巡視單位黨委要高度重視、大力支持配合巡視工作，要邊巡邊改，立行立改，認真做好巡視整改工作，務求取得實效。



（來源：中央紀委國家監委網站）