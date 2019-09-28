現代化之路的中國智慧

中評社北京9月28日電／現代化是貫穿世界近現代史的一條主線。現代化發軔於西方，但通向現代化的道路不止一條。中國共產黨秉持為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心和使命，艱辛探索出一條適合中國國情的社會主義現代化道路，帶領中國人民用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，拓展了發展中國家走向現代化的途徑。



建設社會主義現代化國家，既要遵循人類社會現代化的普遍規律，又要遵循社會主義現代化質的規定和特殊規律。遵循人類社會現代化普遍規律，同時堅持一切從中國實際出發，走自己的現代化道路，是我們能夠後來居上、取得現代化建設巨大成就的重要原因。



新中國成立之初，我們黨就開始深入研究中國現代化建設道路和基本規律，逐步形成“四個現代化”的奮鬥目標。改革開放後，我們全面開展社會主義現代化建設。鄧小平同志明確提出“四個現代化”如何更加符合中國實際、更加符合社會主義發展規律的問題，強調“我們要搞的現代化，是中國式的現代化”，提出我國現代化“三步走”的發展戰略。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央明確提出“全面建成社會主義現代化強國”，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，中國特色社會主義進入新時代。



改革開放是走向現代化的必然選擇。雖然對於“什麼是現代化”這個問題並沒有標準答案，關於現代化的定義也有許多種，但現代化還是包含一些基本要素，比如社會生產力的大發展、社會財富的充分湧流、社會活力的迸發等。改革開放是一場偉大革命，掃除了社會生產力發展的障礙，使中國擺脫貧窮落後的狀態，中國人民煥發出前所未有的積極性、主動性、創造性。改革開放是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路，是決定當代中國命運的關鍵一招，為社會主義現代化建設提供了強大動力和有力保障。



社會主義現代化的基本出發點和目的，是在實現經濟社會發展的基礎上，努力改善人民生活，著力提升人民現代生活水平。在人口多、底子薄、發展不平衡的中國進行社會主義現代化建設，必須把實現全體人民共同富裕作為根本任務和核心內容。西方的現代化進程伴隨著貧富分化和對發展中國家的掠奪，這是其弊端所在。中國的現代化道路，追求社會整體生產力提高、社會整體財富積累，注重讓廣大人民群眾有實實在在的獲得感、幸福感、安全感；使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，堅持效率和公平統一，努力創新制度，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。當前，我們正在全力以赴打贏脫貧攻堅戰，努力讓全面小康路上一個都不掉隊，生動彰顯了實現全體人民共同富裕的價值追求。