“舉國體制”意味著什麼

中評社北京9月28日電／ 歲月如歌，歲月為證。國慶節臨近之際，人們紛紛回首70年、禮贊新時代，從新中國發展的壯闊征程中體悟歷史變遷、尋找巨變邏輯，凝聚再出發的磅礴力量。



面對不凡成就，有關“舉國體制”的討論又熱起來。正在讀大學的小表弟從微信上發來自己的經歷：宿舍的一次例行“臥談會”上，圍繞著舉國體制究竟是否適應時代要求，幾位室友熱烈討論，意猶未盡，第二天上網查找相關資料，激發大家深入思考。



儘管歷史是不接受假設的，但我們完全可以試想：離開舉國體制，篳路藍縷、白手起家的新中國，就難以展開以“156項工程”為核心的數百個大中型建設項目，為獨立完整的工業體系奠定基礎；離開舉國體制，“兩彈一星”等重大科技成果就不知何時能取得突破，進而鑄就國防安全的戰略基石；離開舉國體制，就難以創造出三峽工程、高速鐵路、“神舟”飛天、“蛟龍”入海等一大批標誌性成就；離開舉國體制，就更難以想象，何以應變局、平風波、戰洪水、防非典、抗地震、化危機。毫無疑問，舉國體制蘊藏著社會主義集中力量辦大事的獨特政治優勢和制度優勢，是中國特色社會主義取得舉世矚目成就的秘訣之一。



舉國體制的一大優勢在於民主集中制，把充分的民主和正確的集中有機結合起來，更能作出科學的、正確的決策。同時，舉國體制具有強大的資源整合能力，可以迅速、高效地調動各方面優勢力量，聚焦一個主要目標，系統性地攻堅克難、破解難題。舉國體制的優勢還在於，能夠超越局部利益、短期效益的紛爭，為國家利益、長遠價值謀篇布局、蓄積勢能。今年2月，習近平總書記在會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表時，肯定嫦娥四號任務是“探索建立新型舉國體制的又一生動實踐”。實踐證明，舉國體制不僅沒有過時，還亟待我們立足新的時代條件加以改革完善，不斷發揚光大。



環顧寰宇，今日之世界正面臨百年未有之大變局，綜合國力競爭日趨激烈，新一輪科技革命和產業變革孕育興起，變革突破的能量正在不斷積累。方此之時，堅持並發展新型舉國體制，對於搶占創新高地、贏得國際競爭，具有不可替代的作用。奮進新時代，立足於社會主義市場經濟條件，只要更加注重弘揚科學精神、尊重客觀規律，更加注重處理好政府與市場的關係，更加注重激發各類主體的創新活力，就能進一步優化資源配置，讓新型舉國體制釋放出推動發展進步的強大力量。

