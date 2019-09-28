盲盒是賺錢捷徑還是交智商稅？

中評社北京9月28日電／最近“盲盒最高溢價近40倍”、“4個月花20萬買盲盒”、“買盲盒一年砸70萬元”消息頻頻刷屏。不僅90後炒盲盒，“中國大媽”頻現炒盲盒的大軍中。



但盲盒到底是啥玩意？為何那麼多人沉迷其中？真的有投資價值？是不是變相賭博？估計很多人還是一臉困惑。



啥叫盲盒？



“人生就像一盒各式各樣的巧克力，你永遠不知道下一塊將會是哪種口味。”電影《阿甘正傳》裡的這句台詞，是對盲盒的最好詮釋。



盲盒裡裝的是一系列表情呆萌、設計時尚的潮流人偶玩具，由於盒子上沒有顯示，人們開盒前不知道自己會買到什麼。



這和小時候吃乾脆面集水滸卡，吃泡泡糖攢神奇寶貝套路類似。



“為了換取獎品，小時候，誰不是拿著父母給的零用錢，瘋狂湧向小賣鋪。”有網友表示，那時候，誰能集全卡片，誰就擁有了炫耀的資本。為了早日集齊卡片，紛紛跟小夥伴交換。



甚至有網友調侃，今天玩盲盒的就是當初那一批玩水滸卡的孩子。



其實，盲盒玩法跟“吃乾脆面集水滸卡”又有所不同。除了像拆禮物一樣，帶給人滿滿的驚喜感。盲盒的另一個吸引人之處是定價較低，目前淘寶上盲盒售價集中在39元到89元之間，但一些隱藏款價格會被爆炒增值數十倍。



這種玩法源於日本一款名叫SonnyAngel的超人氣娃娃，隨後被國內代理商泡泡瑪特引進國內。SonnyAngel大賣後，嘗到“甜頭”的泡泡瑪特推出Molly系列，後又陸續與Fluffy House、Labubu、妹頭、Satyr Rroy、PUCKY等知名IP達成合作。



由於入手門檻低，很多人都會出於獵奇心理嘗試購買。甚至，劉昊然、喬欣、吳倩等多位明星都被拍到玩公仔或拆盲盒的畫面。



中國大媽也入“坑”



獨特的玩法叠加“IP效應”和“明星效應”，使得盲盒迅速在年輕人中風靡。



來自山東的90後劉瑋目前還是一位初級玩家，她告訴記者，“今年3月份買了第一個泡泡瑪特。當時覺得泡泡瑪特很可愛，相比其他成百上千的手辦，價格上也比較容易接受。”



半年時間裡，劉瑋陸續買了十幾個手辦，花了差不多七八百元。“因為它有很多系列，你總能找到自己喜歡的那個。”



《95後玩家剁手力榜單》顯示，在天貓上有近20萬消費者每年花費2萬餘元收集盲盒，購買力最強的消費者一年購買盲盒甚至耗資百萬，其中95後占了大多數。



雖然年輕人是盲盒主力軍，但也不乏“中國大媽”的身影。據媒體報道，一位60歲的女玩家，為盲盒一年豪擲70多萬；40歲的“阿姨”也玩得不亦樂乎。



但對很多玩盲盒的人來說，下面這句話，並不是一句空話：



“一入盲盒深似海，從此錢包是路人。”



盲盒會結合季節、熱門IP等快速出新款，不斷刺激你進行消費，每個系列裡包含的隱藏款更是刺激玩家“買買買”。



如果你喜歡某個系列，可以選擇單個抽，但可能重複抽中一個。也可以直接買一套，整套定價一般在幾百元，能避免買到重複款。不過，一套裡並不一定包含隱藏款，如果想要得到隱藏款，還需要繼續購買。



例如，較為火爆的Molly開心火車大派對系列盲盒，每個公仔側面都有一個連接口，方便與其他公仔連接。但該系列有兩個隱藏款形式，分別是“大隱藏”隱藏公仔加綠色火車頭和“小隱藏”紅色車頭，兩個隱藏款不會出現在同一套裡。抱著“一家人就要整整齊齊”的心態，很多玩家會選擇多次購買，或直接購買多套。



泡泡瑪特店的工作人員透露，這些系列隱藏款概率差不多。以一套12個的系列為例，隱藏款出現的概率基本上是1／144。如果你想同時擁有“大隱藏”和“小隱藏”，概率只會更低。



但就像買彩票一樣，在賭徒心理作用下，玩家們會不斷嘗試。賭輸了，心有不甘繼續開下一個盒子；賭贏了，極大的滿足感和炫耀心理，也會驅使玩家繼續開盒。



為了集齊娃娃，在一個千人盲盒互換QQ群裡，不少群成員花費幾千元甚至上萬元買公仔，很多都是端盒（購買整套）。



在盲盒互換QQ群裡，群成員會不斷發布轉出或交換信息，公仔的價格根據抽中難度、是否破損等進行調整，並且大多可以商量。玩家也可以在群中詢問想要的公仔，如果碰到有人想轉，即可達成交易。



炒盲盒，就可走向“人生巔峰”？



由於盲盒購買重複率高，隱藏款少，催生了二級交易市場，眾多買家在閑魚、QQ群、微信群裡，出售手中的公仔。



在閑魚上，盲盒轉賣價格與盲盒互換QQ群裡基本一致：常規款在轉賣時往往會低於官網價格；售價與常規款相同，但數量稀少的隱藏款和限量款則會有幾十倍至幾百倍不等的溢價。



如，泡泡瑪特的labubu一代山椒魚大隱藏原價59元，現已“炒”到4999元；潘神聖誕隱藏款，原價59元，現在標價2999元。劉瑋也表示，圈內一位朋友曾以39元的價格買了一款泡泡瑪特，由於是隱藏款，現在閑魚價格已“炒”到800元，漲了20倍。



但或許，就如馬季相聲《宇宙牌香煙》所演的那樣，在相聲中，馬季說“集齊全套圖案贏20寸彩色電視機。”其實，並不會有人領走電視機，因為每套圖案他都少印了三張。



“‘炒盲盒’是一種‘賭’的行為，相對於彩票，它又是個高度不透明、信息極為不對稱的行業。”電子商務研究中心法律權益部助理分析師蒙慧欣認為，“主導盲盒企業商家是否放大了‘中獎’概率？真實的‘中獎’率會不會低於宣傳？都是存疑的。”



以隱藏款1／144的概率來算，一個隱藏款需要炒到8496元，才能收回之前付出的成本。



劉瑋說，“我自己買了十幾次，從來沒有中過。朋友前後購買了40次，才中了一次隱藏款。”



調查發現，盲盒隱藏款交易沒有統一的價值估量標準，一些隱藏款價格炒上去後又跌了下來。玩家轉賣價格也參差不齊，同一款這個賣家賣2000多元，另一個賣家可能只定價1000多元。



投機現象嚴重，盲盒價格的暴漲暴跌正消耗玩家的財力和興趣。閑魚上就有不少人打出“退坑低價出”的口號，一些網友也紛紛表示，已出坑。



（來源：光明網）