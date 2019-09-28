許信良：不能低估韓國瑜　不能過分樂觀

亞太和平研究基金會董事長許信良接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）民進黨“蔡賴配”是否成形，民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良下午受訪說，這是很好搭配 ，對於民進黨確保勝利有幫助。



許信良是在出席民進黨全代會前，受訪做上述表示。蔡英文下午也出席全代會，但步入圓山飯店時，媒體再度追問“蔡賴配”，她並未回應，直接進到貴賓室。“總統府”秘書長陳菊出席全代會也沒有對“蔡賴配”有說法。



至於“蔡賴配”哪裡加分？許信良說，可以鞏固目前蔡英文支持度，賴清德在綠營裡面，是有他特殊的支持者。



蔡英文在2020可能遇到危機嗎？許信良表示，不能大意，過去半年變化非常大，選情變化很難講。不能低估國民黨提名2020參選人韓國瑜庶民的力量，庶民到底有多大爆發力？很難講，不能低估韓國瑜，不能過分樂觀。今天凡是能夠確保勝利重要的一些措施，例如“蔡賴配”是很好的搭配。



他也說，並沒有跟賴清德碰過面，他作為民進黨前主席、黨員，當然希望民進黨獲勝，目前看來選情非常好，但是不能大意，他覺得“蔡賴配”最能鞏固勝利，確保勝利的最佳保障。



至於呂秀蓮登記連署參選，許信良說，呂是一個很有個性的人，你很難讓她不選，但是你說她能獲得多少票，“我是存疑”。

