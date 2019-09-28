國慶黃金周鐵路運輸今日啟動

中評社北京9月28日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，為期10天的鐵路國慶黃金周運輸28日正式啟動。即日起至10月7日，全國鐵路預計發送旅客1.42億人次，同比增加1144萬人次，日均發送1420萬人次，增長8.8%。10月1日為客流最高峰，預計發送旅客1750萬人次，比去年高峰日增加125萬人次，增長7.7%。國鐵集團將充分做好人員、設備各項準備工作，加大運力投放，落實便民利民服務措施，努力為廣大旅客創造安全、便捷、溫馨的旅行環境。



9月28日，鐵路國慶黃金周運輸第一天，全國鐵路預計發送旅客955萬人次，同比增加50萬人次，增長5.5%。



節日期間，全國高鐵、客運專線實行高峰運行圖，在京滬、京廣、滬昆高鐵和寧蓉、杭深、南廣、貴廣、西成、渝貴等鐵路幹線組織動車組列車重聯或大編組運行；通過加掛車輛等措施，擴大普速列車運輸能力，主要城市間列車，特別是進京、進滬、進穗列車安排滿編組運行；科學安排動車組運用和檢修，最大限度提高運用效率；加大設備巡檢力度，加強應急處置能力，確保鐵路運輸安全有序。



鐵路部門提示廣大旅客朋友，國慶黃金周期間各大火車站客流較大，已通過互聯網、電話成功預訂車票但尚未取票的旅客，請盡量提前取票，並攜帶車票及與票面信息一致的有效身份證件，提前到車站辦理驗票進站手續，以免耽誤行程。



來源：人民網