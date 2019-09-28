上海陸家嘴跨國公司地區總部突破100家

中評社北京9月28日電／日前記者獲悉，截至目前，陸家嘴金融城經認定的跨國公司地區總部達107家，占浦東全區總量1／3，占全市總量超過1／7；世界500強企業投資設立的機構超340家；外企、央企、國企和民企等各類總部機構逾600家，陸家嘴總部經濟正進入高質量發展的快車道。



近期，上海市政府出台了《本市促進跨國公司地區總部發展的若干意見》，共提出 30 條有針對性、實效性的具體政策措施，聚焦提升地區總部能級、促進總部功能發揮，激勵總部經濟加速集聚，上海 “總部經濟”再加碼。



作為上海總部經濟重要的集聚地，當前，陸家嘴金融城正著力打造總部經濟發展高地。今年年初，陸家嘴管理局提出“雙百工程”，即億元稅收樓宇突破100幢、跨國公司地區總部突破100家。隨著今年新增瑞庭網絡技術、迪卡儂體育用品、美商運安、海豐企業管理、通濟隆（亞太區）、盒馬中國、亞瑪芬（亞太區）等8家跨國公司總部認定，“陸家嘴跨總破百”的目標提前完成。



為營造國際化、法治化、便利化的營商環境，以“軟實力”更好地提升陸家嘴總部企業參與國內國際市場的核心競爭力，昨日，陸家嘴金融城總部企業交流會在東方藝術中心舉行，逾百名來自國內外總部企業以及專業服務業的代表齊聚一堂，聯合倡議發起設立“陸家嘴總部經濟促進會”，發起機構包括中化國際、中船投資、歷峰集團、天祥質量、萬得信息、亞朵集團等國內外知名總部企業。市商務委副主任楊朝、浦東新區副區長王華出席會議並為“陸家嘴總部經濟促進平台”揭牌。



得益於中國不斷擴大開放的政策優勢和陸家嘴綜合營商環境優勢以及高效的專業服務，越來越多的跨國公司總部、央企總部、民企總部等集聚陸家嘴，銷售管理、運營管理、資金結算、供應鏈管理等各類總部功能不斷健全豐富，總部發展生態和功能載體持續優化完善，國際資本和全球資源配置能力日益增強，因此，總部機構之間、產業鏈上下游之間更容易信息互通和資源共享，更容易實現高端資源集聚、供需精准對接，更容易達成跨界交流融合和國際實務合作。例如，化工添加劑領先企業朗盛和科聚亞合併、萬科入股物流龍頭企業普洛斯、中國化工買入農化巨頭先正達、安踏收購全球體育品牌亞瑪芬等。陸家嘴總部經濟正進入高質量發展的快車道。此次由陸家嘴管理局聯合業界打造陸家嘴總部經濟促進平台，不僅在數量上促進陸家嘴成為國內外總部企業的集聚地，更有助於陸家嘴成為跨國公司協調全球資源、管理全球公司的中心地。

