香港特區立法會建制派議員聯署反對美涉港法案

中評社北京9月28日電／香港特區立法會部分建制派議員27日發表聯署聲明，對美國國會參眾兩院外委會通過“2019年香港人權與民主法案”表示強烈反對。



這份由40名建制派議員聯署的聲明表示，目前香港享有的權利由香港特區基本法賦予，包括保持自由貿易港和單獨關稅區地位，在經濟、金融、航運、貿易、通訊、旅遊、文化、體育等不同領域，以“中國香港”名義與全球不同國家和地區通商、合作及發展關係，簽訂和執行雙邊及多邊協議。這些權利並非由任何外國政府或立法機關施予。一直以來，香港嚴格恪守國際協定、國際規則、法律及商業道德，與不同國家和地區通商，參與眾多有關領域的合作，成績斐然，有目共睹。



聲明說，美國會參眾兩院外委會通過相關法案的舉動並無必要，只是為響應其禍港代理人的號召，作為粗暴干預香港內部事務並為其代理人在香港爭取政治籌碼的手段。建制派議員對美國會此舉深表遺憾，強烈反對。



聲明指出，香港是美國的重要貿易夥伴和最大貿易順差來源地。香港優良的法治、公平和自由的營商環境、廉潔的社會，使其成為美國商人經商的良好選址。美國會如通過這一法案，除了打擊香港及美國本身利益外，還將使中美關係雪上加霜，並無任何好處，損人損己。



聲明表示，香港將一如既往、毫不動搖地落實“一國兩制”方針，繼續享受基本法賦予的權利，切實履行其義務。無論是過去、現在或將來，香港都會繼續為國際社會及國際商貿作出應有貢獻。



（來源：新華社）