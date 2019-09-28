從物質到精神　湖北逐步建立完善民生保障

中評社北京9月28日電／人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。9月27日，湖北省新聞辦召開“壯麗70年·奮鬥新時代”湖北省慶祝新中國成立70周年系列新聞發布會，省衛生健康委、省教育廳、省人社廳、省住建廳、省文化和旅遊廳圍繞“從物質到精神——逐步建立完善民生保障”介紹湖北在民生改善方面的巨大成就。



人均預期壽命77.3歲 縣域內就診率穩定在90%以上



新中國成立70年來，湖北省衛生健康事業從以治病為中心轉向以健康為中心，從缺醫少藥轉向優質高效，從重治輕防轉向預防為主，從提倡只生一個好轉向實施全面兩孩政策，為全方位全生命周期保障人民健康、實現“病有所醫”提供了堅實基礎。



以建國初期為參照，湖北省人均預期壽命由35歲提高到2018年的77.3歲，孕產婦死亡率由150／10萬降至9.8／10萬，嬰兒死亡率由200‰降至4.54‰。醫療衛生機構由建國初期的146家增加到2018年的36397家，其中，民營醫療機構達到15098家。每千人口床位數由不足0.1張增加到6.65張，每千人口執業（助理）醫師數由0.51人增加到2.5人，每千人口註冊護士數由0.48人增加到3.12人，每萬名居民擁有全科醫生2.22名，2018年全省醫療衛生機構總診療量達到3.51億人次。



有序推進分級診療，全面推開縣域醫共體建設，縣域內就診率穩定在90%以上。推行公立醫院綜合改革，全面取消藥品加成，嚴控藥品價格虛高，帶量採購藥價降幅達到25%左右。將國家談判的17種抗癌藥全部納入醫保報銷目錄，同時下調掛網目錄內所有的抗癌藥價格，腫瘤患者藥費負擔進一步減輕。



高等教育毛入學率69.6% 保障困難群體



湖北全面貫徹黨的教育方針，落實教育優先發展戰略，各級各類教育發生了翻天覆地的變化。2018年，湖北省學前教育三年毛入園率89.03%，高於全國平均水平7.33個百分點。高中階段教育毛入學率92.3%，高於全國平均水平3.5個百分點。高等教育毛入學率69.6%，高於全國平均水平21.5個百分點。

