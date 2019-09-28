戚繼光艦抵達文萊進行友好訪問

中評社北京9月28日電／執行遠航實習和出訪任務的中國海軍訓練艦戚繼光艦27日上午抵達此次任務第一站——文萊摩拉港，開始對文萊進行為期3天的友好訪問。這是戚繼光艦入列後首次到訪文萊。



當地時間上午8時30分，懸掛中文兩國國旗的戚繼光艦緩緩停靠在摩拉港碼頭4、5號泊位。中國駐文萊大使於紅、武官吳賡，文萊海軍艦隊司令尼扎姆上校和文萊海軍官兵代表，以及中國使館工作人員、華僑華人和中資機構代表300餘人到碼頭迎接。



在文萊訪問期間，出訪海上指導組組長喻文兵少將一行將拜會文萊皇家武裝部隊司令阿米南少將、海軍司令奧斯曼准將，參觀文萊皇家武裝部隊軍事博物館。



出訪官兵及隨艦實習學員將參觀文萊海軍巡邏艦，與文萊海軍官兵進行專業交流、體育交流，並與文萊海軍官兵、中國駐文萊使館、中資機構代表等共同參加沙灘環保公益活動。戚繼光艦還將舉行甲板招待會，向文萊軍方、中資機構人員以及當地民眾開放參觀，並與文方軍艦進行通信演練。



戚繼光艦以中國明代民族英雄戚繼光命名，於2017年2月正式入列，是中國自主設計建造的噸位最大、現代化水平最高的專業訓練艦。戚繼光艦此次將訪問文萊、東帝汶、巴布亞新幾內亞、新西蘭、斐濟等多個亞太國家。這也是該艦入列後第二次執行遠航實習訪問任務。



（來源：解放軍報）