2019中網正賽今日揭幕

中評社北京9月28日電／2019中國網球公開賽正賽將於今日在國家網球中心正式開拍，在晚場首戰比賽之前組委會將會舉行一個簡短而隆重的開幕儀式，多名奧運冠軍以及體育界的知名人士都將會聚集在鑽石球場，參加開幕式的嘉賓、觀眾將會和少年合唱團的孩子們一起同聲合唱《我和我的祖國》。在未來包括十一黃金周在內的九天時間裡，北京將再度迎來網球熱潮，國家網球中心將會成為球迷們節假日的好去處。



中國網球公開賽自從2004年創辦以來，已經走過了15個春秋，今年是第16次舉辦。中網女子賽事作為強制參賽的WTA皇冠明珠賽，世界排名前47位的球員全部出現在中網正賽名單中。這份豪華的參賽陣容包括大威廉姆斯、小威廉姆斯、科貝爾、阿扎倫卡、穆古拉扎、科維托娃、哈勒普、沃茲尼亞奇、大阪直美、巴蒂、斯蒂芬斯等大滿貫女單冠軍，參賽名單幾乎可以比肩大滿貫。同樣備受關注的中網男子陣容同樣亮點滿滿，穆雷、蒂姆、迪米特洛夫、弗格尼尼、伊斯內爾、阿古特、孟菲爾斯以及衛冕冠軍巴斯拉什維利等實力名將，今年在北京將遭到亞歷山大·茲維列夫、西西帕斯、卡恰諾夫、克耶高斯、貝雷蒂尼、阿利亞西姆等95後甚至00後的強有力挑戰。而今年中網賽事的總獎金額也是再創歷史新高，達到1116萬美元。其中女子皇冠賽總獎金為764萬美元，和印第安維爾斯、邁阿密這兩站皇冠賽相比，後兩項女單比賽是96簽位，而中網則是60簽位，所以對於球員們來說，中網參賽顯得更具“性價比”。中網男子ATP500分賽的總獎金更是創歷史新高，由去年的340萬美元提升至352萬美元，獎金數繼續領銜ATP500分賽，而同周舉行的ATP500賽東京站的總獎金是200萬美元左右。



在今晚中央球場安排的第一場比賽之前，將會有一個簡短而隆重的開幕式。參加今晚開幕式的除了有領導、部分球員之外，還會有來自中國體育界各個領域的十位佼佼者，其中不乏奧運會冠軍、世界冠軍獲得者。本屆中網賽事舉行期間正值國慶七十周年大慶之際，開幕式上，來自宋慶齡基金會和平天使藝術團、西藏少年合唱團、big夢想家少年合唱團的小朋友們將會引領全場觀眾同聲合唱歌曲《我和我的祖國》，為新中國七十華誕慶生。



開幕式之後安排的中央球場的首戰是一場WTA第一輪賽事，由中國金花彭帥對陣俄羅斯選手卡薩金娜，接下來的第二場比賽由美國新秀索菲亞·肯寧挑戰2015年中網女單冠軍穆古拉扎，就此揭開2019中網大幕。



來源：北京青年報