美專家驚嘆中國075兩棲攻擊艦

中評社北京9月28日電／據美國有線電視新聞網（CNN）報道，9月25日中國海軍第一艘兩棲攻擊艦在上海船廠下水，這是中國075型兩棲攻擊艦的第一艘，分析人士稱此次下水是中國海軍艦隊實力不斷增強的又一個表現。



CNN在報道中表示，中國媒體並未公開075型兩棲攻擊艦的排水量和詳細的性能數據，兩棲攻擊艦可以被稱為直升機航母，也可以被當成小型航空母艦。一般來說，兩棲攻擊艦能夠攜帶數十架飛機（以075型為例是直升機），以及地面部隊士兵、車輛以及設備。兩棲攻擊艦通常內部擁有塢艙，允許將貨物裝載到登陸艇或氣墊船上，然後被運到岸上。



前美國海軍上校，美國夏威夷太平洋大學（Hawaii Pacific University）講師卡爾·舒斯特（Carl Schuster）表示：“ 075型兩棲攻擊艦不僅使他們的突擊升力大幅提高，而且還為海軍陸戰隊提供了垂直突擊能力和空中機動投射能力。”美國軍事專家約瑟夫·特雷維西克（Joseph Trevithick）和泰勒·羅格威（Tyler Rogoway）在軍事網站《戰區》上撰文寫道，中國075型兩棲登陸艦在從看到正在鋪設龍骨的照片後僅五個月就下水了，“中國人的建造速度與這艘船的大小一樣令人印象深刻。”



CNN在文章中稱，據美國國防部在5月發布的國會年度報告中指出，中國已經是世界上最大的造船國。中國一直在生產先進的驅逐艦和潛艇，它有一艘目前在海上試航狀態的國產航母，還有一艘正在建造中的航母。美國報告還指出，中國正在提高和完善兩棲作戰能力，並擴充海軍陸戰隊。



（來源：環球網）



