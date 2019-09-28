外交部：願将中美禁毒合作打造成雙邊關係亮點

中評社北京9月28日電／外交部發言人耿爽27日在例行記者會上表示，中方願同美方一道，將中美禁毒合作打造成雙邊關係中的亮點，為推進芬太尼類物質國際共治、保障世界人民安全健康利益作出應有貢獻。



有記者問：據報道，近日，美國白宮國家禁毒政策辦公室主任卡羅爾對中國進行了訪問。訪問期間，卡羅爾接受採訪表示，我們與中方建立了合作，增強了互信，同時也充分認識到中方始終致力於打擊阿片類毒品走私。請問你如何評價卡羅爾主任此次訪華？



耿爽表示，關於美國白宮國家禁毒政策辦公室主任卡羅爾訪華的有關情況，中國公安部已經發布了消息稿。據我了解，卡羅爾主任訪華期間，國務委員、國家禁毒委員會主任趙克志、國際禁毒委員會副主任劉躍進與他分別舉行了會見會談。卡羅爾主任還參觀了中國國家毒品實驗室、北京郵政速遞處理中心、北京天竺綜合保稅區國際快遞監管中心等部門，與中方就毒品溯源分析技術、防範寄遞物流涉毒犯罪，以及芬大尼類物質管控等問題深入交換了意見。卡羅爾主任對中方為整類列管芬太尼類物質所作努力表示感謝，並表示願加強中美禁毒領域務實合作，回國後將向美方領導人和社會各界如實反映此行所見所聞和雙方達成的共識。



耿爽強調，中國政府歷來高度重視禁毒工作，一貫奉行厲行禁毒政策，始終保持對毒品問題“零容忍”態度。今年5月1日中方對芬太尼類物質進行了整類列管，並全力推進相關法律文件制定、排查整治、集中打擊網絡販售等工作，這體現了中國政府維護中國人民生命安全和健康的決心，也彰顯了中國政府積極參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的責任與擔當。中方願同美方一道，將中美禁毒合作打造成雙邊關係中的亮點，為推進芬太尼類物質國際共治、保障世界人民安全健康利益作出應有貢獻。



（來源：中國日報網）