蔡賴配好不好？黃偉哲：只要蔡覺得好就好

台南市長黃偉哲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）民進黨“蔡賴配”是否成形，民進黨台南市長黃偉哲下午受訪表示，蔡英文跟賴清德有這樣氣氛的情況下，是否有見面需要雙方證實，雙方怎樣合作，合作程度在哪？當然需要當事人說明比較好。



民進黨28日下午在圓山飯店舉行全代會。



民進黨政國會、“交通部長”林佳龍對於“蔡賴配”表示，要尊重蔡英文的佈局，民進黨是團結的政黨，各就各位。但政局還在變化中，蔡英文會基於最適當的時機選擇最適當的人選，作為從政黨員就是全力支持，站好自己的位子，以台灣隊打贏明年大選。



他說，蔡英文就是我們台灣隊的隊長，我們以隊員角色各就各位。這是否弭平初選裂痕？他也說，尊重蔡英文的佈局。



對於台南市政府明年度總預算案被市議會退回，黃偉哲說，“總統”選舉當下，大家應該要合作大於對抗，市政府願意跟市議會好好溝通，有一些誤解的、禮數不夠周到的，我們當然願意說明。



台南市議會議長是前民進黨郭信良與民進黨新潮流關係不佳， 黃偉哲說，蔡英文跟賴清德都採取一個合作的態度。這個時候，不希望任何地方、基層“左手打右手”，互相扞格這樣事情發生，選戰層次希望合作，市政方面希望溝通，會跟議長請益，請議長多高抬貴手，攸關民生一案，就算對立的政黨，我們也沒有被退預算，覺得有點感傷。



至於是否聽過“蔡賴配”，他則說，聽到一半，聽到後面一半，蔡英文跟賴清德有這樣的氣氛的情況下，有這樣的見面，但需要雙方證實。



是否與賴清德有聯繫？黃偉哲說，有聯繫，但不好意思問。



“蔡賴配”會是最好的組合嗎？他表示，只要蔡英文覺得好，就是最好的組合，賴清德是輔選位置還是選舉位置，將來不管看到副手名單或是總幹事名單，都非常樂觀高興。