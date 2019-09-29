國防部：奉勸美方客觀理性看待中國軍隊發展

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京9月29日電（記者 徐夢溪）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校26日在國防部例行發布會上稱，奉勸美方摒棄冷戰思維，主動順應和平與發展的時代潮流，客觀理性看待中國軍隊發展，與中方相向而行，以實際行動推動兩國兩軍關係健康穩定發展，共同維護好世界和地區的和平、穩定與繁榮。



以下為問答實錄：



記者：據報道，美國國會研究處近日發布一份報告稱，中國軍隊現代化建設已經成為美國防規劃和預算關注的焦點，中國海軍的發展也對美海軍獲得並維持戰時西太海域控制能力構成重大威脅，這是美在冷戰結束以後首次遇到這樣的挑戰。請問對此有何評論？



任國強：我們注意到有關報道。美國會研究處的這份報告罔顧事實，抹黑歪曲中國軍隊現代化建設，鼓噪煽動所謂“中國軍事威脅”，刻意渲染對立與對抗，這不是美方第一次這樣做了，充分暴露出美方一些人頑固抱守冷戰思維和零和博弈等過時理念，充分反映美方一貫的傲慢與偏見，這是十分荒謬、錯誤和危險的，我們對此堅決反對。



中國政府於7月24日發布了《新時代的中國國防》白皮書，從政策制度高度，闡釋了中國將堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。我們奉勸美方摒棄冷戰思維，主動順應和平與發展的時代潮流，客觀理性看待中國軍隊發展，與中方相向而行，以實際行動推動兩國兩軍關係健康穩定發展，共同維護好世界和地區的和平、穩定與繁榮。