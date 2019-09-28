成都高新區——　培育新經濟　激發新活力

中評社北京9月28日電／今年暑期檔，國產動畫電影《哪吒之魔童降世》成為“爆款”，被解讀為“國漫崛起”。這部電影是地地道道的“成都高新造”，其主創團隊來自成都高新區的成都可可豆動畫影視有限公司，公司所在的成都高新區南部園區，正在“蝶變”為成都新經濟活力區。



創新企業落地生根



六大產業社區是成都新經濟活力區的線路圖，包括AI創新中心、新川創新科技園、瞪羚穀產業社區、中國—歐洲中心、天府軟件園、騎龍灣產業社區等。



新華三成都研究院就坐落於新川創新科技園，新華三集團總裁兼首席執行官於英濤表示，“成都研究院重點投入移動通信5G、下一代存儲、物聯網等新技術方向的研究、開發和技術創新，將是支撐公司未來發展的重要研發基地。”



在AI創新中心，園區已簽約及已過會項目20項，整體使用率達57%。在新川創新科技園，已完成固定資產投資超過107億元，已建成道路38條，在建道路49條，主幹路網已全面形成。在瞪羚穀產業社區，諾安資本等已簽署入駐協議，成都市廣播電視台、四川省廣播電視台項目也簽訂了戰略合作框架協議。



政策支持梯度培育



一年誕生壹玖壹玖、醫雲科技、新潮傳媒3家獨角獸企業，每年新增科技型企業1.2萬餘家，企業存量突破14萬家……成都高新區創新活力不斷迸發，一大批優秀企業在這裡成長壯大。

