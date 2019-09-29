社評：白皮書展中國自信　美國應深刻反思

《新時代的中國與世界》白皮書 中評社香港9月29日電（評論員 彭念）日前，國務院新聞辦公室發佈《新時代的中國與世界》白皮書。白皮書強調，美國應以理性思維、發展眼光看待中美關係，中國無意挑戰美國，也不想取代美國；美國無法左右中國，更不可能阻止中國的發展。



在新中國成立70周年的重大時刻，中國主動公開發佈一份詳盡的外交政策宣言應該值得全世界關注。畢竟，以中國今日之綜合實力，其外交政策走向必然會對未來世界格局產生重大且深遠的影響。



這其中，尤以美國更需要認真對待白皮書。當今世界要說對中國誤解最深的國家非美國莫屬。美國不僅長期充當“中國威脅論”的始作俑者，還以實際行動處處圍堵中國。正因如此，白皮書將美國列為中國發展全球夥伴關係的首位，凸顯出美國在中國外交中獨一無二的重要地位。



為削弱乃至消除美國對中國的誤解乃至污蔑，白皮書花費了大量篇幅來向美國證明中國無意挑戰、也無意取代美國的世界霸主地位。儘管這些說辭看似老生重談，但在中國已經崛起為世界第二大經濟體的今天，這番話更應值得美國深入研讀。



換言之，儘管中國的實力快速增長、利益快速擴張，中國仍避免與美國進行對抗乃至爆發衝突。不管中美關係遇到多大的困難，中國都將尋求與美國保持和諧穩定的雙邊關係。這既是當今中國清晰明確的對美政策基調，也是今後相當長一段時間內中國與美國打交道所遵循的基本原則。要知道，在當前美國對中國步步緊逼、全面對抗的嚴峻態勢下，中國還能保持清醒的頭腦，希望與美國和諧相處。這實在是難能可貴。



從這個角度來講，美國真的需要對中國求和平、求發展的外交政策予以積極回應。正如美國知名政治學者約瑟夫.奈所言，如果美國將中國視為敵人，中國就會成為美國的敵人。當前一些美國政客、媒體等就抱有這樣的政治偏見，固執地將中國視為主要威脅，處處挑釁中國。這樣的事情做多了，不僅美國國內對華負面認識加深了，中國的忍讓耐心也會逐步被侵蝕，最終引發中美關係的質變。



當前中美關係陷入全面對抗的困境不能自拔，就是因為美國的這些固有偏見在作祟。現在中國主動站出來澄清誤會，表明合作意願。美國就應該予以積極回應，而不是處處懷疑。如果中國的示好長期得不到美國的積極回應，恐怕中國也會越來越沮喪，喪失與美國進行合作、穩定中美關係的願望。屆時，即便美國希望同中國合作，恐怕也難以引起中國的興趣。



基於中國快速崛起、美國內外交困的發展態勢，中美之間的力量對比仍將對中國有利。美國目前及今後一段時間難以左右中國的內政外交，也無法成功圍堵中國。在這種情況下，美國何不迎接中國的合作需求？即便出於防範中國的戰略考慮，美國也可以在部分領域與中國進行合作，而沒有必要疑神疑鬼，排斥與中國的合作，甚至還主動在多個敏感議題，尤其是香港和臺灣問題上，主動挑釁中國。



如今，中國已經盡最大努力釋放善意，接下來就要看美國的回應了。在此，真心希望美國能夠有所反思，與中國一道穩定雙邊關係，還世界一個太平。

