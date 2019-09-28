民進黨慶“台灣派對”下雨冷清清　蔡不出席

民進黨慶在民進黨中央旁封街舉行。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）民進黨28日下午在民進黨中央旁封街舉行33週年黨慶，黨慶主軸是“台灣派對—世代共舞”，整個活動3點開始，而陳水扁預計下午4點出席黨慶活動，但蔡英文則不出席，因此也見不到“扁蔡會”。而民進黨大咖們幾乎都前往圓山飯店參與全代會，也進一步讓黨慶看起來冷冷清清。



警方為了避免有群眾聚集抗議，也特地在民進黨部周圍佈下許多警力維安，可說是三步一崗、五步一哨的地步，警力恐怕都比參加活動的民眾多。



由於此次民進黨慶是自去年台北市長選舉後在台北市少數舉辦的大型活動，因此人潮觀察成為民進黨是否受到民眾歡迎的指標，不過台北市今天從凌晨就下起滂沱大雨，儘管雨勢有變小，但仍不間斷，使得民進黨部即便鄰近週末年輕人常出沒的“華山文創園區”旁，但直到下午2點半參與民眾仍沒有很多，舞台前都是一整片空地，民眾也都是三三兩兩撐著傘走入長約200公尺、400步的會場。



民進黨慶大約3點開始至晚上8點，安排了包括勞動服務、楊秀卿與feat胖兄弟、1976、二本貓、隨性樂團、董事長樂團、大支等團體開唱演出，而最值得注意的就是陳水扁預計下午4點多出席黨慶活動逛書攤，而蔡英文不出席，因此也見不到“扁蔡會”，而民進黨主席卓榮泰也會等扁離開後，再上台致詞。



今年黨慶也會邀請資深黨員回家，黨主席卓榮泰會頒發感謝狀，希望藉由老黨員出席，讓年輕黨員看到創黨的精神。