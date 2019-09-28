假借“民主”“人權”　霸道干涉中國內政

中評社北京9月28日電／9月25日，美國國會參眾兩院外委會審議通過所謂“2019年香港人權與民主法案”。該法案草案中要求美國政府每年“認證香港的自治狀態”，以決定是否維持給予香港的“特殊待遇”，還威脅要制裁“打壓香港基本自由”的人士。



對此，多位專家在接受記者採訪時指出，美方假借“民主”和“人權”，對中國內政橫加干涉，妄圖操弄“香港牌”來遏制中國，將導致香港局勢進一步惡化，並損害外國在港投資者在內的各方利益。



粗暴干涉中國內政



中國社科院國際法研究所研究員柳華文認為，通過“香港人權與民主法案”是美國國會干涉中國內政的典型舉動。美國對中國的國內問題通過法案不是第一次，通過自己國內的立法而干涉他國內政，粗暴地違背了國際法。這是美國直接插手干預香港事務，干擾“一國兩制”在香港的實施。這一舉動對香港暴力活動給出了錯誤的支持信號，起了煽風點火、慫恿暴力的作用。



柳華文說，香港回歸以來，“一國兩制”實踐取得世所公認的成就。中央對香港特區政府給予充分的信任和支持，香港的民主、法治、人權在“一國兩制”“港人治港”的大方向下，獲得長足發展。本來香港有很好的發展態勢，一些問題都可以商量著解決，但外部勢力的插手對香港形成了巨大的干擾，成了香港動亂的根源所在。



中國國際關係學會理事高志凱說，數月以來的香港暴亂，其中可見美國一些政治勢力的介入，相關做法嚴重干涉中國內政，破壞“一國兩制”。美國國會此舉更充分暴露其加大對香港事務干預的圖謀，根本上不利於香港止暴制亂、恢復秩序，是在火上澆油，只會進一步破壞香港社會穩定，使特區政府恢復社會秩序的任務變得更困難。



高志凱說，美國國會此舉不在於推動香港民主發展，不是為了捍衛香港的法治和秩序。如果用破壞法治的方法去推動所謂的“民主”，根本不可能獲得真正的民主，只會得到暴力和恐怖。只有在捍衛法治秩序的前提下，才能有建設性地推動香港走向更成熟的民主。

