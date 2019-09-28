中評鏡頭：郭粉禮品開箱　有吃有喝還有看

郭台銘28日舉行粉絲見面會，郭辦也準備禮品送給郭粉。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘28日舉行粉絲見面會，是他宣布不參與連署選2020大選後首度現身，針對前來的粉絲，郭台銘可是大手筆送出郭粉禮品，除了內涵超過10樣食品的餐盒外，另也有郭台銘參加大選推出的新書《從郭董到果凍：相信郭台銘》與《全方位健康大預言》內容物相當豐盛。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。



針對前來的郭粉，郭辦也特別送上禮品相當有誠意，內容物包含一瓶礦泉水、兩本書《從郭董到果凍：相信郭台銘》與《全方位健康大預言》，還有一個餐盒。郭發言人、蔡沁瑜解釋，送這兩本書是希望郭粉把健康顧好，能走更長遠的路。



開箱餐盒，除了一般常見的麵包、鳳梨酥、牛渣糖、鳳梨酥之外，特別之處在於有代表郭台銘的“果凍”，還下重本附上雞精以及咖啡包，總品項超過10項。