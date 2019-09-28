蔡壁如出動宜蘭挺黃定和　柯文哲要分裂藍營

蔡壁如罕見到宜蘭與黃定和共跑行程。（中評社） 中評社台北9月28日電／台北市政府顧問蔡壁如28日前往宜蘭，與退出中國國民黨、以無黨籍參選宜蘭“立委”的黃定和同台跑行程，由於蔡壁如過往扮演低調不被媒體拍攝到，是默默執行台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲交辦任務的“左右手”，但近期頻頻露面，甚至陪同黃定和跑行程，顯然已從後台走向前台，等同於是柯文哲的分身，全力支持黃的象徵。



蔡壁如與黃定和的行程包括參訪宜蘭縣員山鄉親子單車逍遙遊暨全民登山健行嘉年華活動、宜蘭縣文化中心旁早市與民眾互動、宜蘭縣志願服務協會志工趣味競賽，而蔡壁如在結束早上與黃定和的行程後，便回台北與柯文哲會合，一同南下高雄出席粉絲活動。



蔡壁如在行程中受訪時，被問到民進黨力促“蔡賴配”角逐2020，蔡表示，她對蔡賴配沒有什麼看法，蔡、賴兩人分分合合，一下競爭、一下吵架、一下和好，政壇真的撲朔迷離。



至於柯文哲是否不選“總統”？蔡壁如說，柯市長應該是不選，好好地把台北市政顧好，今年年底台灣民眾黨，會努力在“立法院”拚出好的席次，至於柯文哲的下一步，她則說，明年再說吧。



被問到柯文哲找親民黨台北市議員黃珊珊當副市長，是否讓親民黨主席宋楚瑜感到不愉快，蔡壁如認為，不會啦，宋主席一向都滿愛護柯市長，定期都有在連絡，保有一定的情誼，好的人才柯市長都會想納入市政府裡。



柯文哲曾在八月底到宜蘭參訪，而還是國民黨籍的黃定和全程陪同，互動曖昧，而黃定和提出退出國民黨時，也在宜蘭政壇投下震撼彈。黃定和曾任宜蘭市長，兩屆議員，去年連任議員後，就持續爭取代表國民黨參選“立委”，希望更上一層樓；面對前宜蘭縣長呂國華競爭，國民黨初選由呂出線，但黃僅以1.1117%落敗，當時黃定和強調民調不公，但未獲黨回應。