180個建交國，一個中國原則的生動映照

中評社北京9月28日電／當地時間9月27日，國務委員兼外交部長王毅在紐約中國常駐聯合國代表團同基裡巴斯共和國總統兼外長馬茂簽署《中華人民共和國與基裡巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。即日兩國恢復大使級外交關係。至此，同中國有正式外交關係的國家已達到180個，生動而充分地說明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。



世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這不僅為聯合國決議所確認，也是國際社會的普遍共識。連日來，同處太平洋島國地區的所羅門群島和基裡巴斯相繼承認一個中國原則，同台灣當局“斷交”，同中國建交、複交，再次充分表明堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識。



恢復與中國的外交關係，是基裡巴斯以一個主權獨立國家的身份作出的重要決定。基裡巴斯總統辦公室在發給媒體的聲明中說，這一決定經過長時間內部討論，最符合基裡巴斯國家和人民利益。



近年來，在充分尊重太平洋島國的前提下，中國的投資和援助促進地區國家發展的成效有目共睹，中國互利共贏、尊重他人的做法，在該地區更是深受歡迎。



去年年底，中國同建交太平洋島國領導人舉行集體會晤，一致同意將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開創全方位合作新局面。有這樣的發展態勢和合作前景，就不難理解為什麼所羅門群島、基裡巴斯如今與中國建交、複交了。



中基兩國人民一直相互懷有友好感情。中方願意與基方共同努力，揭開兩國關係發展新的一頁。



現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾。這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。



（來源：新華網）