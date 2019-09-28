全球海外台商代表現身高雄　成立挺韓後援會

世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞(左)，擔任韓國瑜全球海外台商後援會的總會長。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月28日電（記者 蔣繼平）海外台商挺韓！全球海外台商KMT之友會，今天共有來自六大洲、188個地區分會的250位台商代表，齊聚國民黨高雄市黨部，成立“韓國瑜全球海外台商後援會”，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜現身時也受到全場歡呼力挺，展現一股團結氣勢。



韓國瑜28日下午1時出席在國民黨高雄市黨部6樓舉辦的“韓國瑜全球海外台商後援會”成立大會，韓國瑜一抵達會場，全體台商代表全都站起來揮舞青天白日旗，高呼韓國瑜的名字，加油聲不斷，也高喊著“韓國瑜凍蒜”。



韓國瑜致詞時，看到這麼多海外的台商全都到場，感謝大家帶著一廂熱情、滿腹理想、許多憂慮飛回來到台灣，一一進行點名。他說，澳洲墨爾本、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、歐洲，好多好多。



底下台商代表也在台下向韓國瑜喊“還有巴西、南非、哥斯大黎加、智利、西班牙”，有人說“還有貝里斯”，韓一聽就說“哇好遠，要坐30個小時飛機”“紐西蘭也來了，連索羅門也來了”韓一邊點名一邊直呼不得了。



成立大會上，全球海外台商KMT之友會總會長劉雙全，也宣布由世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞，來擔任韓國瑜全球海外台商後援會的總會長。韓國瑜也一一授旗給各大洲後援會代表。



結束前，全場高聲合唱《“中華民國”頌》、《愛拼才會贏》兩首歌來為韓國瑜加油打氣，韓國瑜也高聲歌唱，現場氣氛十分熱烈，韓待了快50分鐘才離去。



國民黨高雄“立委”參選人黃昭順、黃韻涵、黃柏霖、陳美雅、李雅靜、陳麗娜、徐慶煌、王齡嬌全員到齊，現任“立委”陳宜民、童惠珍、林麗蟬也現身力挺。