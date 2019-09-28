郭董粉絲見面會　連署T恤、玩偶全上場

蔡沁瑜主動向媒體透露，T恤前面的G與T是郭台銘英文名字縮寫。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘28日舉行粉絲見面會，是他宣布不參與連署選2020大選後首度現身，郭的幕僚群則是穿上印有“中華民國”和郭台銘的未來由你決定”的白色T恤，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜透露，這件原本是要給連署用的。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日將在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。



這場活動，郭台銘的幕僚群包括永齡基金會執行長劉宥彤、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、永齡基金會顧問高虹安、郭昕宜。全員到齊，特別之處在於都穿上了相同的白色T恤。



觀察這件白色T恤，前面由彩色的G與T兩個英文字母組成，後面則為“中華民國”和郭台銘的未來由你決定”相當搶眼，蔡沁瑜主動向媒體透露，T恤前面的G與T是郭台銘英文名字縮寫，後面寫到“中華民國”和郭台銘的未來由你來決定，是設定給連署用的。

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另外，郭辦也向媒體展示限量玩偶並說明，見面會將有遊戲測試郭粉鐵的程度，前二十名將能得到這個印有“相信郭台銘”的玩偶，還會頒發鐵郭粉認證卡。

