栗戰書對俄羅斯進行正式友好訪問

中評社北京9月28日電／應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金邀請，全國人大常委會委員長栗戰書25日至28日對俄羅斯進行正式友好訪問，在莫斯科會見總統普京，與聯邦委員會主席馬特維延科和沃洛金分別舉行會談，並出席中俄議會合作委員會第五次會議。俄方領導人對新中國成立70周年表示祝賀，高度評價新中國成立70年來取得的偉大成就。栗戰書對此表示感謝。雙方還就中俄建交70周年互致祝賀。



會見普京時，栗戰書首先轉達了習近平主席的親切問候。栗戰書說，在習近平主席和總統先生的戰略引領和推動下，中俄關係達到前所未有的高度，邁入更高水平、更大發展的新時代。在當前國際形勢下，中俄應更加堅定相互支持，共築兩國戰略依托和安全屏障，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。要在兩國元首的戰略引領下，把政治互信和戰略協作推向新高度，把經貿合作推向新水平，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。普京請栗戰書轉達對習近平主席的良好祝願。他說，俄中關係是當今世界大國關係的典範。俄中新時代全面戰略協作夥伴關係建立在遵守國際法基礎上，符合兩國及兩國人民利益。當前兩國各領域合作都向著既定目標穩步推進。要在現有基礎上，深化全面合作，把兩國關係發展得更好。



與馬特維延科、沃洛金分別會談時，栗戰書說，立法機構合作是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分，首要任務是落實好兩國元首達成的共識。雙方要服務國家關係發展大局，密切溝通協作，加強涉外法治建設經驗交流，有效應對單邊主義、保護主義思維和做法，捍衛各自國家主權、安全和發展利益。明後年是“中俄科技創新年”。雙方要發揮自身優勢，推動“一帶一路”建設和歐亞經濟聯盟對接，促進數字經濟、人工智能、航空航天等科技創新和高新技術領域合作。要深化地方合作和人文交流，夯實中俄友好的民意基礎。馬特維延科說，中國的發展向世界證明，一個國家完全可以按照本國國情走符合實際的發展道路。俄中兩國人民密切合作，相互尊重彼此國家利益，不論國際形勢如何變化，兩國長期友好合作都不會變。兩國立法機構要為兩國關係發展提供法律支持和保障。沃洛金表示，兩國立法機構要用好現有合作機制，促進經貿、科技、旅遊、地方等領域合作，共同抵禦外部干涉，共同維護公平正義的國際秩序。



栗戰書與沃洛金共同出席中俄議會合作委員會第五次會議。栗戰書在致辭中介紹了新中國成立70年來取得的歷史性成就，積極評價立法機構合作為兩國關係發展作出的貢獻。希望雙方認真研究新時代立法機構合作的新思路新舉措，更好發揮議會合作委員會的平台作用，進一步豐富中俄關係內涵。

