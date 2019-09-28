與祖國同行——武警部隊某方隊速寫

中評社北京9月28日電／金秋，閱兵訓練場上，平均身高1.83米的官兵們組成的武警部隊某方隊，訓練正忙。閃亮的槍刺、獨有的橄欖綠和鮮紅的肩章共同構成一道亮麗的風景線。



日前，記者走進這個方隊，感受武警官兵永遠做黨和人民忠誠衛士的決心以及他們“榮譽至上”的情懷和追求。



“夢想照耀輝煌人生，書寫新時代不朽的傳奇……”這是方隊官兵集體創作的隊歌——《與祖國同行》。在方隊中，這首歌是每一位隊員的座右銘。



身高1.92米的齊曉光，站在方隊裡格外顯眼。作為原武警國旗護衛隊的擎旗手，他對榮譽有著更深一刻的理解。



“軍人的榮譽來自刻苦的訓練。”作為擎旗手的齊曉光，訓練一直高標準嚴要求。他綁著沙袋練定型、卡著秒表練步速、蒙著眼睛練步幅、頂著狂風練穩定。



在他的“擎旗生涯”中，有一幅畫面始終難忘。一次升旗儀式，大雨傾盆而下，而前來觀看升旗儀式的遊客卻無一人離開。國旗升起的那一刻，齊曉光深深感受到肩上這面五星紅旗所代表的榮耀。



2019年，齊曉光被選為基準兵受閱。“基準兵和擎旗手動作標準不同。”齊曉光介紹，擎旗手和基準兵的行進步頻雖然只有20餘步之差，訓練上卻要付出更多努力。



基準兵是第一排面的第一名，直接決定著方隊的整齊程度。閱兵集中展開訓練後，他每天反覆踢腿，練就了一番踢腿硬功。在示範演示中，他精准的步幅、步速贏得官兵陣陣掌聲。

