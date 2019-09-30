橘營謝章捷：韓民調低　郭宋王柯結盟有契機

親民黨全國委員、前“立委”謝章捷在台中接受中評社訪問。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月30日電（記者 林谷隆）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平爭取與親民黨合作，親民黨委員、前“立委”謝章捷接受中評社訪問表示，他的態度是比較開放，認為只要能促成“在野大聯盟”，為台灣人民提供中道選擇，就是一件好事。過去“郭柯王”談整合，忽略掉親民黨是重大戰略失策，因為宋有很多死忠部隊，又有政績牌，絕對能協助執政，在野大聯盟如果順利整合，就能將郭宋王柯的能量發揮極大化。



謝章捷也認為，國民黨提名韓國瑜參選後，韓聲勢一直往下，過去曾發生換柱事件，就算這次不會有換韓，但難保不會有棄保作用，這一點應該是“郭宋王柯”合作的關鍵契機。



謝章捷，1958年生，台灣工商建研會中區名譽會長，現任親民黨委員，曾擔任彰化縣副縣長、兩屆“立委”、台灣省議員、彰化縣議員、員林信用合作社監事主席等職務，近年積極從事兩岸交流及自行車運動，為中台灣農業在大陸搭建平台，目前經營物流企業。



王金平明確表態爭取親民黨“門票”參選2020，親民黨秘書長李鴻鈞日前也證實，王有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋王兩人還未正式見過面，對於2020提名事宜，會在10月中舉行決策委員會議討論。



謝章捷表示，對於王金平要與親民黨合作，甚至是爭取門票，他的態度是比較開放，因為從大局來看台灣政治發展，現在全民都是討厭國民黨或討厭民進黨，而且在政壇上，大家也是在比較討厭蔡英文多，還是討厭韓國瑜多，這都不是正常的政黨政治。



他認為，台灣陷入藍綠之爭許久，選擇親民黨就是大家可接受的中庸之道，宋楚瑜政績至今還是讓大家津津樂道，既然民眾討厭藍綠兩黨，在新政黨如雨後春筍冒出來之際，為何不能組織“在野大聯盟”，成為主流民意，形成台灣另外一股勢力。



王金平拋出的“第三勢力大聯盟”與親民黨的“在野大聯盟”有何差異？



謝章捷告訴中評社，過去“郭柯王”談整合，是忽略掉親民黨這個重要角色，因為宋楚瑜有很多死忠部隊，不但可以協助執政，也是最合適的調和者，如果這個組合可以重新談，“郭宋王柯”大開大合談合作，成功機率很高，絕對不能小覷在野大聯盟未來可能執政的機會。



謝也認為，如果郭宋王柯合組“在野大聯盟”，以王金平四平八穩的風格，加上宋楚瑜陸軍老班底，哨子一吹全部都會歸隊，加上支持郭台銘的知識藍、經濟藍選民，加上柯文哲強項的空戰部隊，無論是政績牌、陸軍、空軍都有了，形成一個堅強團隊，給台灣民眾一個中道的選擇。

