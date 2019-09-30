謝章捷爆料：黃珊珊是親民黨考慮的大選副手

親民黨“全國”委員、前彰化縣副縣長謝章捷。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月30日電（記者 林谷隆）親民黨委員、前彰化縣副縣長謝章捷接受中評社訪問表示，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲延攬親民黨台北市議員黃珊珊出任台北市副市長，原本是一件好事，但柯未事先告知，讓人不解，不過親民黨最近內部也在討論2020大選，也在討論推舉黃作為2020親民黨提名的“副手”人選。他過去以親民黨員，接受國民黨彰化縣長卓伯源邀請，出任彰化副縣長，成為國親地方合作的好案例，為政就是溝通跟尊重。



謝章捷，1958年生，台灣工商建研會中區名譽會長，現任親民黨委員，曾擔任彰化縣副縣長、兩屆“立委”、台灣省議員、彰化縣議員、員林信用合作社監事主席等職務，近年積極從事兩岸交流及自行車運動，為中台灣農業在大陸搭建平台，目前經營物流企業。



媒體報道，親民黨籍台北市議員黃珊珊將接任台北市副市長一職，事先並沒有知會過親民黨主席宋楚瑜，傳出橘營對此有反彈。



謝章捷受訪表示，黃珊珊是同黨的好朋友，也是黨內傑出的新秀，站在私人的角度，看到黃有機會換一個職務，來推動台北市政，並增加政治歷練，對黃本人當然是好事。



他透露，站在親民黨整體發展角度，這陣子黨內才在討論，如果宋要選2020，或是與前“立法院長”王金平合作，讓王參選，親民黨要提出誰來搭配，大家幾經討論，都推薦黃珊珊，女性、形象清新、又熟悉市政，這是極佳人選。



謝章捷提到，所以柯文哲沒有事先打招呼，把原本大家規劃的“副手”人選，延攬過去台北市府團隊，黃珊珊確實當了“副手”，不過卻是柯的市政副手，讓大家覺得出乎意料，也覺得好笑，人生際遇就是這麼巧。



謝強調，如果柯事先跟親民黨溝通，宋主席一定會全力支持，也不會有這些小小風波。



謝章捷透露，他2005年底以親民黨員身份，出任彰化縣副縣長，當時在國親合作管道暢通下，國民黨籍卓伯源縣長要找他當副手，是卓與時任彰化縣議長白鴻森陪同下，拜會宋楚瑜主席獲得宋支持之下，再由宋勸進他出任副縣長，最後人事案才對外公開，這就是溝通跟尊重，



他認為，就是給柯文哲一次機會教育，邀請人才到團隊，應該先了解人才是出至於哪個政黨或團隊，應該要尊重該黨黨主席、公司老闆，或是團隊負責人，這應該才會比較周延。

