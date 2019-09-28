拉盟“一帶一路”促進會加強與哥倫比亞合作

中評社北京9月28日電／民間組織拉盟“一帶一路”促進會（南方共同市場商會中國代表處）27日在京與哥倫比亞出口、旅遊、投資及國家品牌促進會通過視頻會議的形式舉行經貿洽談會，就中哥兩國企業深入開展經貿交流合作進行磋商。拉盟“一帶一路”促進會主席黃文勝、副主席華顥宸、副主席李昊隆與哥倫比亞出口、旅遊、投資及國家品牌促進會代表埃迪斯女士、哥部分州長、議員及南方共同市場商會代表、中哥企業家代表等與會。



會上，黃文勝歡迎哥倫比亞企業來華考察、合作，並邀請哥倫比亞代表團參加即將在深圳舉行的中國海洋經濟博覽會（簡稱海博會）。黃文勝表示，拉盟“一帶一路”促進會（南方共同市場商會中國代表處）將致力於為哥倫比亞及其他拉美國家企業加強與中國企業合作提供全方位支持，如舉辦商品博覽會、提供一站式服務等。



華顥宸指出，中國企業希望把好的產品帶給拉美國家的消費者，也歡迎拉美國家企業的優質產品進入中國市場。李昊隆表示，哥倫比亞及其他拉美國家企業來華經商投資，有什麼需求和建議都可以提出來，雙方機構、協會與企業將共同探討、磋商，為推動中拉經貿合作貢獻力量。



埃迪斯對拉盟“一帶一路”促進會（南方共同市場商會中國代表處）的大力支持與幫助表示感謝，並就推廣哥倫比亞手工業產品、合作建立服裝生產基地、規模化引進中國裝配式建築等議題與中方代表進行了深入溝通，達成初步合作意向。埃迪斯表示，哥倫比亞出口、旅遊、投資及國家品牌促進會接受中方邀請，將派代表出席10月在深圳舉行的海博會。



（來源：新華社）