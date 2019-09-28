馬家軍羅智強騎機車300公里奔台南挺柱柱姐

羅智強從台北騎機車到台南力挺洪秀柱。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月28日電（記者 趙家麟）“馬家軍”中國國民黨台北市議員羅智強，經過兩天的機車跋涉，從台北來到台南，和參選台南市第六選區“立委”的國民黨前主委洪秀柱在台南孔廟前會師，“小強搭載柱姐”拚選戰，為台南藍軍在教師節掀起熱潮。



馬英九執政時期擔任“總統府”副秘書長的羅智強持續的街頭演講，28日在台南是第80場，為了力挺洪秀柱在台南市第六選區（東區29里、仁德、歸仁、關廟、龍崎）參選“立委”，羅智強從台北騎了電動車，兩天一夜的時間，騎了超過300公里，在下午1時30分抵台南孔廟外的街口，近200位地方藍軍支持者在場舉出挺韓、挺柱的旗幟迎接。



羅智強表示，騎機車長途跋涉，手麻、腰酸、屁股痛，但為了支持洪秀柱，他一定要來台南幫忙。他騎上了電動機車說“忽然覺得，我的小綿羊，蛻變為赤兔馬了！要助柱柱姐，過五關斬六將，衝破南關，柱守台南！”洪秀柱也擺了姿勢，側坐在羅智強的“赤兔馬”上，感謝羅智強的相挺。



羅智強說，洪秀柱希望借重他的網路聲量來助選，邀他當“空軍總司令”，他說自己更想當一位“陸軍小步兵”，直到到台南的街頭演講，他受洪秀柱到台南參選的精神感召，也相信，“如果多幾個柱姐，國民黨的選情會更順利。”



洪秀柱與羅智強台南合體造勢，前“行政院政務委員”高思博、台南市議員王家貞、洪玉鳳，還有台南韓友會的主要幹部等都到現場一起加油打氣。