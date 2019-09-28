郭再參選？友郭盧嘉辰：任何變化都有可能

盧嘉辰接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘28日舉行粉絲見面會，這也是他放棄連署參選2020後首度現身。國民黨前“立委”盧嘉辰也到現場，對於郭是否還有可能參選2020，盧嘉辰話中有話地表示，11月登記最後時刻還未到臨，一切變化都有可能，未來變化怎麼樣，就好像八點檔連續劇愈來愈精彩。



盧嘉辰現任土城順聖宮主任委員，曾任土城鄉（今新北市土城區）鄉民代表、土城市市民代表、台北縣議員、台北縣土城市長及兩屆“立法委員”。鴻海集團總部就在土城，郭台銘常到順聖宮拜關公，郭盧交情頗深，順聖宮有如鴻海家廟。



郭台銘28日在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會，吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的門票在網路報名啟動30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。出席者除了盧嘉辰外，郭家軍李縉穎，與將代表台灣民眾黨參選新北市第七選區的吳達偉均出席。



由於盧嘉辰傳出有意參選新北市第十選區“立委”，是否會邀郭台銘站台？盧嘉辰說，他個人挺郭台銘，因為郭有情有義，郭也相當挺我，他與郭、王就好像“中華民國台灣”代表隊，為了勝選拉下蔡英文，把他安排哪個角色他在所不惜，交代他擔任什麼角色都全力配合，因為他挺郭台銘，挺“中華民國台灣”代表隊。



是否擔心黨紀處分？盧嘉辰說，講黨紀處分太過嚴重，國民黨有是非，不能因理念不同遭受開除，何況11月登記，最後時刻還未到臨，一切變化都有可能，未來變化怎麼樣，就好像八點檔連續劇愈來愈精彩。