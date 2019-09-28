　開創新時代商務高質量發展新局面

中評社北京9月28日電／習近平總書記指出，70年砥礪奮進，我們的國家發生了天翻地覆的變化。無論是在中華民族歷史上，還是在世界歷史上，這都是一部感天動地的奮鬥史詩。在黨中央堅強領導下，商務人守初心、擔使命，一代接著一代幹，譜寫了商務事業發展的精彩華章。站在新起點，我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，勇於擔當、敢於鬥爭，奮力開創商務高質量發展新局面。



70年商務事業成就輝煌



70年來，商務事業走過了不平凡的歷程，經受風浪考驗，不斷探索、發展和完善，取得了令人矚目的輝煌成就。從統購統銷、指令性計劃到放開搞活，從市場調節為輔到發揮市場決定性作用，流通日益活躍，消費不斷擴大；從發展與經互會國家合作，到改革開放，興辦經濟特區、加入世貿組織，再到共建“一帶一路”、舉辦中國國際進口博覽會，實現了向全方位開放的偉大轉折。從新中國成立初期到2018年，社會消費品零售總額從不足300億元增至近40萬億元；外貿總額從11億美元增至4.6萬億美元；利用外資、對外投資從無到有、從小到大，分別達1383億美元和1430億美元，我國已成為全球第一貿易大國、第二商品消費大國和雙向投資大國，經貿大國地位不斷鞏固。



黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，加大改革開放力度，商務事業取得新的重大成就，成為新時代黨和國家事業歷史性成就、歷史性變革的重要組成部分。



——強大國內市場建設的步伐不斷加快。市場優勢日益顯現，城鄉流通網絡更加完善，消費對經濟發展的基礎性作用進一步增強。消費規模快速擴大，2013年到2018年消費對經濟增長貢獻率從50%上升到76.2%，連續6年成為經濟增長第一驅動力。消費結構持續優化，居民消費由“吃穿用”向“住行游”升級，服務消費比重明顯提高，流通方式加快創新，新業態新模式不斷湧現，網絡零售規模躍居全球首位，占國內社會消費品零售總額比重約20%。商務扶貧成效顯現，電商、家政、對外勞務、產業、邊貿等5項扶貧舉措全面開展，幫助農村和貧困地區群眾擴大了就業，提高了收入，改善了生活。

