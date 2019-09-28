民營企業要有擔當　創新引領實現轉型升級

中評社北京9月28日電／ “企業發展壯大了，就要有擔當！”這是一句發自民營企業家肺腑的錚錚之言，更化作他們身體力行的實際行動。不斷爬坡過坎的民營企業，正積極履行社會責任擔當，為全社會實現高質量發展貢獻出自己的綿薄之力。



教育為員工創造最大福利



2018年，根據教育部辦公廳發布的《關於公布第三批現代學徒制試點單位的通知》，恒安集團出資建立了泉州輕工職業學院。當時，企業內部有人質疑：“咱們出錢培養這些人才，跑了怎麼辦？”施文博董事長回答道：“人才是社會的，不是我的，如果培養出的人才在恒安做貢獻，也是為社會做貢獻，如果他離開恒安去了別的企業，或者他自己去創業，也是為社會做貢獻。”在他看來，為社會培養人才，就是履行社會責任。



教育是對員工最大的福利，不光施文博篤信這一點，這也是許多有遠見的企業家的共識。



走進杭州吉利集團總部，赫然印入眼簾的，是“吉利學堂”四個燙金大字。



“在吉利學堂里，我的最大感受是董事長李書福在盡力給員工們營造良好的成長氛圍：提供道德思考和文化交流的場所；給予充分彰顯自我，提升自信及人格自尊的良好空間。”一位姓侯的學員這樣對記者表示。



記者了解到，“吉利學堂”是人才培養、文化傳播、智慧碰撞的場所，從周一到周日，學堂裡面的每一天每一個教室都是滿滿的，在這裡員工們可以通過學習或扮演老師角色從而不斷地提升自我。

