境外旅遊天價醫療費？收下這份投保攻略

中評社北京9月28日電／國慶長假近在眼前，各位是否已經規劃好一場“說走就走的旅行”？有機構預計，2019年國慶旅遊人次有望達到近8億。“出行在外，安全第一”，隨著人們保險意識的提高，出游買保險的人也在增多。應該如何買保險？國慶出游可以買哪些保險？投保需要注意什麼？這裡有份攻略送給你。



五成遊客願意購買保險



選擇國慶出游的人越來越多，不過旅遊帶來的安全問題也不容忽視。



去年，泰國普吉島游船傾覆事故帶走了40餘名中國公民的生命，讓人們再次感到出門在外可能面臨的風險。



在種種事故發生後，人們對於購買保險的意識也在逐漸提升。“出差或者旅遊我都會給自己買份保險，雖然從來沒有出過險，但就是買個放心。”在北京工作多年的小海對中新經緯客戶端表示，她會通過保險公司官網購買保險，簡單方便。



近日，攜程發布的《2019旅遊意外險投保與理賠報告》（以下簡稱《報告》）顯示，近五成遊客有意願購買旅遊保險，三成左右的遊客“看情況而定”。



從投保渠道上看，網購保險成不少投保人的首選。據中郵保險公司一位工作人員介紹，國慶期間網購保險是主流，隨時都可以買，但需注意保險生效時間，一般在購買後次日零時生效。



旅行意外險：境內游10元起小花費解決大問題



原保監會曾發布旅遊出行保險消費提示稱，旅遊出行過程中可能會遇到人身傷害、財產損失、罹患疾病、證件遺失等情況，旅遊出行前可選擇購買旅遊意外保險。

