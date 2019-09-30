中評鏡頭：大興機場裡有個藝術博物館

遠眺候機樓中央方向有一顆紅色中國心（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月30日電（記者 郭至君）日前，中評社記者隨國慶新聞中心活動組織方來到剛剛通航的大興國際機場參觀，不僅為這個鳳凰展翅般的新機場的整體設計結構感到震撼，也同時注意到，偌大的機場各處都裝點著不少藝術品，不僅點亮了機場本身，也同時向來來往往的國際旅客們彰顯著北京、中國的特色與文化。



據悉，機場建設之時，已有“北京大興國際機場公共藝術整體規劃”項目。該項目由中央美術學院承接，整體規劃包括五個指廊、五個庭院、國際到達通道、貴賓廳等各處的藝術品與藝術化設施建設。比較引人注目的作品有：機場三層南指廊端頭的《愛》，以世界上不同語言的“愛”組合成為一個心形懸掛裝置。機場二層東南指廊端頭的《二十四節氣》，將中國傳統文化中的二十四個節氣，用藝術玻璃材質組成一件懸掛式抽象雕塑。機場二層國際到達通道處的《歸鳥集》和《微笑窗口》是兩組互動影像裝置，運用互動影像的方式，將表達歡迎的“語言符號”與“表情圖像”進行實體化和空間化，形成了既有浮雕質感又富有動態美感的交互式數字畫壁。



除了懸掛在天花板的作品和數字畫壁，地面上也有乾坤。機場四層E值機島地面上的作品《一線一城》，展現的正是北京城中軸線。作品由十塊0.9mX0.9m的銅方磚組成，鋪裝於機場中軸線上，其浮雕圖案從北至南依次表現的是：北京中軸線、國家體育館、鐘樓、鼓樓、景山萬春亭、天安門、前門、天壇、永定門、北京大興國際機場。每塊銅磚上還標明了機場距離北京中軸線上標誌性建築物的距離，因為，新機場坐落於首都中軸線南端延長線。機場中軸線與申請世界文化遺產項目的“北京中軸線”僅偏差4度，幾近重合。



據介紹，大興國際機場公共藝術氛圍的營造還在持續進行中。除了藝術+交互的公共藝術、藝術+功能的藝術化設施之外，未來二期還將通過藝術+計劃的遺產活化、藝術+平台的“天空美術館”形成自我“生長”的文化氛圍。其中，天空美術館將成為中央美院美術館的分館。未來，來機場接機的人們不必再對著小小的出口望眼欲穿，而可以置身一個藝術空間里，一邊欣賞藝術品，一邊透過玻璃牆壁尋找自己正在等待的親友。



大興國際機場將借助這些嶄新的文化平台，不斷釋放更多可能性和文化生長性，真正成為一座公共、開放、共享的藝術博物館。