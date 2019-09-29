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中評花絮：顔值爆表 赴機場全程美女帥哥
http://www.CRNTT.com
2019-09-29 00:17:03
顔值爆表的空姐們（中評社 郭至君攝）
中評社北京9月29日電（記者 郭至君）中評社記者昨日隨團參訪京雄城際高鐵和剛剛通航的大興國際機場，一路上無論是鐵路工作人員、列車員還是機場的地勤人員、接待人員都顔值頗高，他們都身著非常有本職工作特色的套裝，微笑著禮貌又熱情地面對中外記者們的鏡頭和詢問，落落大方，口才了得，全面展現了年青一代中國人的自信與大氣。中評社記者忍不住一直拍照，以饗讀者。
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