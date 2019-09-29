中評鏡頭：鳳凰展翅大興機場 刷爆熱搜

大興國際機場的設計美輪美奐，令人嘆服，正中央的五星紅旗令國人們驕傲。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月29日電（記者 郭至君）隨著大興國際機場的正式通航，北京成為了世界首個擁有雙國際樞紐機場的城市。昨日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織中外記者乘坐京雄城際高鐵前往大興國際機場參訪，中評社記者已經看到有很多市民十分積極地帶著全家老小前來打卡，率先感受一下鳳凰展翅的魅力。眾所周知，首都國際機場T3航站樓的形狀神似一條昂首待飛的巨龍，而新通航的大興國際機場的整體構造則像一只正在展翅的鳳凰。《山海經》有雲：“鳳凰，見則天下安寧”。寓意“鳳凰展翅”的大興機場則與首都機場剛好形成了“龍鳳呈祥”的雙樞紐的格局。



在陽光的照射下，航站樓屋頂的閃著琉璃瓦的光輝，與坐落在北京城的古代皇家宮廷建築遙相輝映。而如此龐大的屋蓋，僅用了8根C形柱作支撐，鳥巢體育場可以妥妥地放進來。為了讓陽光灑滿整個機場，航站樓一共使用了12800塊玻璃，白天室內幾乎不需要照明燈光。光是屋頂就使用了8000塊玻璃，由於屋頂採用流線曲面構造，所以這8000塊玻璃沒有兩塊是完全一樣的。而它震撼的鋼結構，更是堪比外星人基地，作為全球最大的機場航站樓，其屋蓋鋼架構的投影面積就達到18萬平米，相當於25個標準足球場。整齊排列的鋁網根據屋面曲面變化而有不同角度，不僅可避免強烈日照，還能滿足航站樓自然采光需求。而飛機場內的各種細節、各種貼心的設計和面帶微笑、服務熱情地地勤人員們，更是帶給來自世界各地的旅客們良好的出行體驗。



更加值得一提的是，旅客從下車處到登機口距離是600多米，走路最多8分鐘就能登機。而且，從航站樓正下方就能快速換乘京霸高鐵、廊涿城際、新機場快軌等，相當於是把火車站塞進了機場，真正實現了不同交通工具之間的無縫銜接。



很多外國記者疑惑，首都國際機場已經夠大，為什麼還要再建大興國際機場？事實上，2017年首都機場旅客吞吐量約9580萬人次，2018年更是達到了1.098億人次，旅客吞吐量居世界第二。然而，其設計容量卻僅有7600萬人次，運營處於嚴重飽和狀態。大興國際機場建設的初衷，就是為了緩解北京首都機場的壓力。建成後的北京大興國際機場T1航站樓，可以滿足4500萬人次的年旅客吞吐量、高峰小時進出港1.26萬人次的容量需求，相當於T3航站樓的總量。機場還預留有控制用地：按照終端（2050年）旅客吞吐量1.3億人次，飛機起降量103萬架次，9條跑道的規模預留。而大興機場的實際意義遠不只是北京的新機場，它還將帶動北京南城的經濟，並有效加快京津冀一體化進程，未來與雄安新區也是相輔相成，形成強大區域輻射能力的綜合交通體系。



全球最大的單體航站樓、建設速度最快的機場、世界施工技術難度最高的航站樓、中國規模最大的空地一體化綜合交通樞紐、被英國衛報譽為“新世界七大奇跡之首”……四年時間，63個天安門廣場的大小，800億投資，1億人次的年客流吞吐量……各種頭銜加身的大興國際機場令人震撼，參觀的境外記者們也因為“中國製造”和“中國智造”而紛紛誇贊、感嘆。



中國正用自己的方式，向世界展示著“中國力量”。