中評側記：大興機場的黑科技引世界驚嘆

北京大型国际机场內有巨大的沙盘事无巨细地展示了机场的每一个角落，栩栩如生。 （中评社 郭至君摄） 中評社北京9月30日電（記者 郭至君）除了創下許多世界之最的建築設計，大興國際機場還有很多“黑科技”。刷臉登機、行李監控、刷臉問路、AR眼鏡旅客識別等應用紛紛落地，“一張臉走遍機場”將成為現實，此外5G網絡也已經在此實現全覆蓋。中評社記者在參觀後梳理出了七大亮點。



一、值機、登機，刷臉就夠了。當乘客進入航站樓，機場內已經有很多乘客在辦理刷臉值機。首次刷臉需要使用身份證進行註冊，註冊後“靠臉走遍機場”的旅程也就開始了。值得一提的是，乘客下次乘坐同一航空公司的航班不需要再重復註冊。



二、AR眼鏡旅客識別，科幻般體驗。進入貴賓區域，印入眼簾的是佩戴著AR眼鏡的工作人員。當該AR眼鏡通過掃描身邊的人，略大於指甲蓋的顯示屏中會出現最多兩個人的照片和基本信息。借助這一設備，一方面機務人員能在地面服務中快速識別乘客及其航班 ，另一方面，當VR眼鏡應用到機艙上，可以很好地處理乘客複核、翻艙減客等工作。



三、智慧航顯，乘客能夠刷臉知路。當我進入智慧航顯的識別範圍，它會顯示我的位置，提示我最近的登機口，還會告訴我走過去的時間和登機口關閉的時間。



四、電子墨水行李牌，自助托運和行李監管，這樣做的目的之一是實現自助行李托運。除了自助托運，這塊行李牌還能與托運路程中的5G攝像頭聯動，進行包裹監測。如果行李在中途掉落或者被違規處置，會被5G高清攝像頭捕捉到，算法會向工作人員發出信號。



五、自主研發行李傳輸系統，行李識別率提升至99%。長期以來我國機場行李分揀依賴的是國外技術，大興機場使用的是我國歷時八年研發出的一套具有自主知識產權的高速行李傳輸系統。它將之前90%左右的行李正確識別率提升到了99%，行李到了什麼地方、在什麼位置，都能一目了然。



六、智能乘客安檢系統，3分鐘搞定。安檢是登機流程中相對繁瑣耗時的環節，大興機場採用智能乘客安檢系統優化安檢流程。據了解，新的安檢系統會減少人工操作的環節。



七、擺渡車複檢，提醒旅客“搭錯車了”。擺渡車上的攝像頭具有人臉識別功能，如果有乘客上錯車了，後台會向地面工作人員發送警報，以在最後一個關口提醒乘客不要去到了錯誤的登機口，耽誤了登機時間。



另外，手機APP可以實時查看行李狀態、智能停車系統可以幫你停車、機場瀝青路面直接做成了防雪融冰的……大興國際機場在人工智能和5G時代技術運用的方面上才剛剛開始測試，相信未來這座鋼鐵鳳凰會給世界各國的人們帶來極好的體驗。

