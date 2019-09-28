蔡英文全代會講話重批中國　肯定台灣經濟好

蔡英文致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午出席民進黨全代會發表講話，不忘再度批評中國，蔡英文強調，2020這一戰，我們的對手不只在台灣，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨“國會”過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。



蔡英文說，今年一月，北京的態度已經表達得很清楚。在北京所謂的“九二共識”中，幾乎沒有“中華民國”的空間。屈服於北京的壓力，附和他們的共識，“中華民國”才會消失、台灣才會消失。



她表示，過去三年多，每天的行程中，經常從人群中聽到很多朋友跟她說“總統”，加油”。大家的疼惜她知道，謝謝大家能夠理解政府的努力和心意。她一定會加油。面對即將到來的大選，我知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。



但她也說，國際局勢瞬息萬變，我們不能停留在舊觀念，民進黨人要有新使命。下一個階段，我們的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架。台灣不該只是兩岸架構下的台灣，更應該是世界的台灣。台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋。



她表示，2020，不管是台灣派，還是“中華民國”派；是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。



蔡英文說，“世代共贏”是這場全代會的主題，背後站著70位優秀的“立委”提名人，他們有身經百戰的沙場老將，有經驗豐富的中生代戰將，還有滿懷熱血的年輕新秀。



她提到，政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從我們自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入“國會”，一起為台灣帶來改變。“2020，台灣要贏”。不只是“總統”要贏，“國會”也要贏。我們有社會同行，我們要世代共贏，把他們送進“國會”，一起跟蔡英文再拚四年。



接著蔡英文侃侃而談執政3年多的成績，她說，現在的台灣，外資看好、台商回流，今年的投資大爆發，也讓我們在美中貿易戰，以及全球經貿急遽變動的此刻，第二季的經濟成長率，繳出一張亞洲四小龍第一名的成績單。



她知道，這些還不夠，也可以再更好。去年九合一選舉的敗選，讓她深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。



她要謝謝這三年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。過去三年多來，我們也不斷將這句話轉化成具體的政策。