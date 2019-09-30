中評鏡頭：京雄城際 零距離空鐵換乘

京雄城際高鐵大興機場站候車區（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月30日電（記者 郭至君）高鐵站和機場站往往不在一起？中間換成地鐵或打車都排隊排出天際？京雄城際高鐵北京西站到大興國際機場段開通後，很多乘客不用再擔心這個問題了，因為，京雄城際高鐵首次實現了零距離空鐵換乘，高鐵站就在機場地下！



為了緩解城際鐵路的強大客流量，北京鐵路局採用“上進下出”的流線模式，進站換乘京雄城際的旅客先由地面航站區進入地下一層換乘大廳，自西側京雄城際大興機場站進站口進站安檢後候車，當列車到達後，從檢票口檢票後進入地下二層站台層乘車。去機場的旅客也不需擔心繁瑣的換乘過程，可以通過南北兩個出站廳分流出站，通過換乘大廳向上進入航站樓值機，出站到進機場最多需要10分鐘。這樣的優化換乘設計將給旅客帶來全新快捷的出乘體驗，與航空、地鐵、公交、出租等交通方式無縫銜接，最大限度方便旅客出行。



作為一座地下車站，采光通風難度大是建設者必須要解決的問題，新機場站將採用諸多智能化設施。例如車站的空調、溫度、通風都能實現自動控制，同時還增設了綠化設計，儘管是地下，但是絲毫沒有憋悶的感覺。在一些細節上，乘客也會感覺到更加舒適。區別於一般車站採用的不銹鋼材質座椅，新機場站的座椅使用了皮制座椅，座椅的排列也會區別於原先一排挨著一排的方式，而是“像機場候車區甚至像咖啡廳一樣，座椅更舒適，且擺放區域、造型都會更有設計感。”