中評鏡頭：京雄高鐵承載京津冀千年運輸大計

京雄城際高鐵使用復興號列車（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月29日電（記者 郭至君）9月26日，京雄城際鐵路北京西至大興機場段正式運營，28分鐘就可以從北京西站直達大興國際機場。慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織中外記者乘坐城際高鐵赴大興國際機場參訪，來自世界各地的、參與報道國慶活動的境外記者們有幸率先體驗了一把京雄城際高鐵的飛速服務。



京雄城際鐵路是北京與雄安新區之間新建的一條城際鐵路，該鐵路起自京九鐵路李營站，經北京大興區、北京新機場、固安縣、霸州市，終至雄安新區（保定市雄縣），正線全長92.4公里，全線設五座車站，總投資約335.3億元。2019年2月25日，京雄城際鐵路北京新機場站主體結構全面完工。4月15日，京雄城際鐵路建設整體從線下施工轉入線上軌道鋪設階段，京雄城際鐵路（北京段）的開通運營進入最後的衝刺階段。8月9日，聯調聯試列車駛入北京大興站。2019年8月27日凌晨，京雄城際鐵路跨津保鐵路連續梁轉體完成。2019年9月，京雄城際（北京段）將全面推行電子客票，使用可自動識讀證件或刷動態二維碼即可乘車。



據了解，除了必備的硬件設施之外，鐵路部門在京雄城際鐵路列車上，還通過掌上高鐵App同步完善了一系列軟性服務。乘客可以通過手機下載掌上高鐵App，免費使用高鐵WiFi，觀看平台內海量視頻資源，讓短暫旅途也充滿趣味。同時，掌上高鐵還將時刻表、車站大屏、站區地圖等行程服務搬到手機上，讓旅客快速獲取行程信息，還能夠接收實時的行程提醒，合理安排出行時間，不耽誤鐵路及飛機行程。



京雄城際鐵路是承載千年大計運輸任務、支撐國家戰略的重要幹線，對於促進京津冀協同發展和支撐建設雄安國家級新區具有重要意義。線路建成後，雄安站將成為雄安新區路網性主客站、地面綜合交通樞紐，主要服務新區中長途客流，實現新區與全國高鐵網緊密聯繫。通車後，北京城區與雄安新區實現半小時通達。



雄安站建成投產後，雄安新區可直達北京、天津、保定、石家莊等京津冀主要城市，連接華中、華南、西北、西南、東北等不同地區，實現雄安新區與北京、天津、保定半小時交通圈，與石家莊1小時交通圈，將進一步完善京津冀區域高速鐵路網結構，便利沿線群眾出行，對提高新區對全國的輻射能力，促進京津冀協同發展，均具有十分重要的意義。