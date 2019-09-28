賴清德缺席全代會　蔡喊話一起並肩作戰

蔡英文出席民進黨全代會，並向黨員喊話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天下午出席民進黨全代會，她特別提到初選對手前“行政院長”賴清德，她說，賴清德前院長沒有在現場，過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。她相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，“一定和我們一起並肩作戰”。她強調，我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。



民進黨除了邀請黨籍執政縣市首長出席，“行政院長”蘇貞昌以及“立法院長”蘇嘉全也都穿上綠色飛行外套出場，並且高喊“小英當選！”



蔡英文提到，四年前，我們在桃園舉辦全代會。當時，她以“總統”候選人的身分告訴大家，如果人民讓我們執政，我們就要全力以赴，完成對人民的承諾。今天，就是我們檢驗自己的時刻。



她說，跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。



蔡英文提到，2008年的時候，所有人都說我們二十年內不會執政。2018年底的時候，“所有人都說，民進黨不可能連任。但是我們都撐住了”。



不過，她要提醒大家，民進黨的韌性，不只是因為我們會調適，更是因為每一次遭遇挫折時，台灣人民都願意伸出手，拉我們一把。



蔡英文表示，這一段時間以來，她要特別謝謝卓榮泰主席領導的黨務改造和年輕化，謝謝“行政院”蘇貞昌院長的有感施政，謝謝“立法院”柯總召帶領黨團折衝法案進度，謝謝“立法院”蘇院長帶領“立法院”讓法案能順利通過，我們還要感謝縣市首長讓我們施政更有信心。



她也要感謝今天到場的游錫堃前主席、姚嘉文前主席、許信良前主席，蘇嘉全院長、陳菊秘書長，還有行政團隊成員。這個團隊會合作無間，全力打贏2020這場選戰。