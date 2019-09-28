主旋律電影這樣拍才好看

中評社北京9月28日電／電影《決勝時刻》不僅集中了飾演領袖人物的特型表演藝術家，也請來了黃景瑜、王麗坤、馬天宇、杜江、葉禾等年輕演員，他們飾演的小人物為電影中磅礴的歷史時代，注入了最新鮮的血液。



主旋律電影如何拍得好看，能夠吸引觀眾？《決勝時刻》從創作階段定下的目標就是講故事、塑造生動的人物，因此片中秉持了“大事不虛，小事不拘”的原則，在片中加入了毛主席警衛員陳有富、田二橋，播音員孟予三個虛構人物的故事線索。



這些人物讓《決勝時刻》中的領袖人物立體豐富、更接地氣、有血有肉，在這點上，著名編劇何冀平的功力可見一斑。



何冀平表示，小人物的加入不僅從側面展現出領袖的人格魅力，更映射出大時代的波瀾壯闊，一代偉人那帶著煙火氣的生活點滴也穿過歷史的濃霧，讓觀眾們清晰可見。



影片裡



小人物與領袖：都是帶著煙火氣的老百姓



陳有富等“小人物”在電影中的關係盤根錯節，既不會搶主角的戲，又把電影這盤大棋走活，讓電影擺脫了資料文獻片的敘述，成為一部由故事推動的劇情片。



毛主席幫陳有富寫情書



陳有富是毛主席身邊的一個警衛員，也是反特隊隊長，保衛主席安全是他的頭等大事。這個人物耿直，有時還有些“愣”，所以主席說想溜出去看梅蘭芳的戲時，他很乾脆地表示不同意，面對主席說：“乾脆長我身上算了”的抱怨，陳有富也認真回應：“只要主席不嫌棄，我沒問題。”

