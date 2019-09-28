美國會就特朗普“電話門”傳喚國務卿蓬佩奧

中評社北京9月28日電／美國國會3個眾議院委員會27日就美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基“電話門”事件向美國務卿蓬佩奧發放傳票，並要求他在今年10月4日前遞交事件有關文件以配合眾議院對特朗普的彈劾調查。



新華社報道，眾議院外交委員會、監督委員會和情報委員會主席當天在一封聯名信中說，他們要求調閱相關文件，以調查特朗普施壓烏克蘭干預美國2020年選舉對美國國家安全等問題的危害程度，同時告知蓬佩奧，未來兩周安排了美國政府烏克蘭問題特別代表沃爾科等5名國務院官員提交證詞。



這3名民主黨籍主席還警告說，如果蓬佩奧未能或拒絕配合，這將成為妨礙眾議院彈劾調查的證據。蓬佩奧或美國國務院尚未對此事作出回應。



特朗普27日在社交媒體上為自己辯護，稱他與澤連斯基的通話是完美的，同時炮轟了“電話門”檢舉人。



美國有線電視新聞網27日援引知情人士的話報道說，沃爾科已在當天辭職，目前尚不清楚沃爾科辭職的原因。美國務院目前尚未公開確認沃爾科辭職的消息。



據美國媒體近期報道，美國一名情報界人士今年8月檢舉特朗普在與澤連斯基的電話通話中，以軍事援助為籌碼施壓對方調查美國前副總統、民主黨總統競選人拜登及其兒子亨特。這一“電話門”事件令輿論大嘩。民主黨人指責特朗普濫用職權謀求個人利益並尋求外國勢力干預美國總統選舉。民主黨控制的眾議院9月24日啟動針對特朗普的彈劾調查。眾議院情報委員會26日公佈上述檢舉信。其中提及沃爾科，美國媒體稱其是此次“電話門”事件中的一個“關鍵人物”。



白宮在輿論壓力下25日公佈了特朗普與澤連斯基的電話通話記錄，特朗普在電話中稱拜登曾干預烏克蘭司法，導致烏克蘭檢察機關有關亨特的調查結束，特朗普要求烏方調查此事。澤連斯基則表示，他會讓烏克蘭新任總檢察長調查相關情況。



拜登于2009年至2017年任美國副總統，他在今年4月宣佈競選下屆美國總統，被特朗普視為主要競爭對手之一。