老街怎翻新？西打磨廠大街來示範

西打磨廠大街（中評社 海涵攝） 中評社北京9月29日電（記者 海涵）慶祝新中國成立70周年活動新聞中心28日下午組織中外媒體記者一行赴首都前門地區參觀新中國的社區生活。



記者一行首先來到了西打磨廠大街。這條街道位於前門東區北部，全長1145米。據了解，西打磨廠原來只是用來打磨石料、石器，建在城郊；明嘉靖年間才遷到前門附近，轉而打磨銅器。西打磨廠大街也因此而得名。



這條坐落在皇城腳下的大街，一帶自古以來就是黃金地段。然而經過歷史的打磨，昔日的繁華逐步沒落。



老街如何翻新樣？據相關負責人介紹，為了讓老舊院落適應現代人生活，前門街道請來多位國際知名設計師，按照“修舊如舊”的方式，堅持“原材料、原形制、原工藝、原做法”的文物保護原則進行修繕。在參訪過程中，記者也留意到街道一旁有用舊時的磚塊壘砌的矮墻。



經過一番設計和修建，如今，一座座具有現代氣息的老院落煥發新生，成為前門地區修繕整治的又一個重要示範區，清末的老院落被融入鏤空掛檐板、西式隔窗等近現代裝飾元素；民國時期的一家老醫院加入山水元素，成為獨具特色的“和院”；臨汾會館舊址經過“原材料、原形制、原工藝、原做法”的修繕，以“北京會館文化陳列館”的新顔成為展現北京會館文化的“活化石”。傳統院落與當代建築設計師的碰撞，東方之美與現代風格的混搭，為西打磨廠賦予了新的生命。修繕後的西打磨廠街引入了文創公司、網紅咖啡廳和民宿等元素，亦靜亦動，亦古樸亦現代，相得益彰，豐富多彩。

