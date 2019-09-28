習近平在全國民族團結進步表彰大會上的講話

中評社北京9月28日電／在全國民族團結進步表彰大會上的講話



（2019年9月27日）



習近平



同志們，朋友們：



在中華人民共和國成立70周年前夕，我們隆重召開全國民族團結進步表彰大會。首先，我代表黨中央、國務院，向受到表彰的模範集體和個人，表示熱烈的祝賀！向全國民族工作戰線的同志們，向關心和支持民族團結進步事業的各方面人士，表示誠摯的問候！希望受到表彰的同志們珍惜榮譽、發揚成績，為不斷鞏固和發展中華民族大團結再立新功！



70年前，我國各族人民在中國共產黨領導下，共同締造了新中國。我們黨創造性地把馬克思主義民族理論同中國民族問題具體實際相結合，走出一條中國特色解決民族問題的正確道路，確立了黨的民族理論和民族政策，把民族平等作為立國的根本原則之一，確立了民族區域自治制度，各族人民在歷史上第一次真正獲得了平等的政治權利、共同當家做了主人，終結了舊中國民族壓迫、紛爭的痛苦歷史，開辟了發展各民族平等團結互助和諧關係的新紀元。我們全力幫助少數民族和民族地區加快發展，保護和傳承各民族優秀傳統文化，少數民族群眾生活和民族地區經濟社會發展獲得了歷史上前所未有的進步。



黨的十八大以來，黨中央就民族工作作出一系列重大決策部署，推動我國民族團結進步事業取得了新的歷史性成就。7年來，我十幾次到民族地區調研，在雪域高原、天山南北，在祖國北疆、西南邊陲，親眼看到了民族地區面貌日新月異、少數民族群眾生活蒸蒸日上。7年來，民族地區累計減貧2500多萬人，貧困發生率從21%下降到4%。7年來，我多次同各族群眾面對面交流，收到了各族群眾許多來信。中華民族一家親、同心共築中國夢，這是新時代我國民族團結進步事業的生動寫照，也是新時代民族工作創新推進的鮮明特征。

