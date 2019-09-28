吳郭會露曙光？蔡沁瑜：或許可以見面聊一聊

郭台銘發言人蔡沁瑜。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）中國國民黨27日正式註銷鴻海創辦人郭台銘的黨籍，對此郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，謝謝國民黨尊重郭台銘的意願，與國民黨未來關係上，與吳敦義的會面或許可以談談看，理念一致的國民黨“立委”也會是郭願意支持的對象。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日將在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，14點開始的活動前一個小時就有大批粉絲排隊，多半都攜帶青天白日旗，有的還戴著郭台銘的青天白日旗帽，高喊郭台銘我們永遠支持你。出席者除了盧嘉辰外，郭家軍李縉穎，與江代表台灣民眾黨參與新北市第七選區的吳達偉均出席。



對於國民黨正式註銷郭台銘黨籍，蔡沁瑜指出，謝謝國民黨尊重郭台銘的意願，從現在開始跟國民黨分道揚鑣後將更加海闊天空，未來不接受黨紀束縛有更寬廣的空間為“中華民國”服務，當最強“中華民國”外掛。



郭是否會幫國民黨“立委”站台？蔡沁瑜說，一起為“中華民國”努力理念一致者，相信本於這樣初衷，是郭願意支持的對象，不會因為人或黨設限，認同理念都願意輔選。現在是否有國民黨“立委”來尋求支持？蔡沁瑜說，目前還沒有。



至於退黨後是否有吳郭會的可能，蔡沁瑜表示，沒有黨紀、沒有黨員身分郭的心更廣、路更廣，也許可談談看見面聊一聊，只要為“中華民國”好郭都願意做。