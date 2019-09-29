水穿街巷　三里河可謂京城小江南

三里河（中評社 海涵攝） 中評社北京9月29日電（記者 海涵）作為北方的內陸城市，北京給人的印象總是豪邁、大氣、幹爽。人們很難將它與“小橋流水人家”的精致聯想到一起。而位於前門地區的三里河則是顛覆了人們固有認知的所在。



28日下午，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織中外媒體記者一行赴三里河參訪，了解首都生態景觀建設情況。



前門“三里河”的形成可追溯到明朝正統年間。據明《河渠志》記載，公元1437年，作為南城洩洪渠的三里河水系就出現了。居民沿河而居，戲樓、會館聚集於此，頗具江南水鄉韵致。但到清末，新的洩洪通道形成，隨著人口增加，三里河逐漸被填平直至消失。



為了重現三里河昔日風韵，相關部門用8個月的時間實施了了水系治理、生態修復、院落修繕、植草綠樹等改造工程。得益於此，一條帶有京味兒的厚重與江南水鄉靈秀的三里河再次複活，猶如一條游龍倏然坐落在街巷之間，賦予了前門地區“水穿街巷、庭院人家”的美麗景象；賦予了老胡同與新景觀相互交融的別樣感受。



三里河以生態景觀建設為主，突出了歷史、人文、生態、藝術特點。它將胡同街區、四合院建築與自然環境滲透融合，形成特有的自然肌理與清新樸素的風格。三里河“以水為軸、以綠為體、以人為本”的綠色生態休閑空間，既改善了城市環境，又加速了周邊地區的開發和建設，還通過綠脈串聯起人文歷史景觀，實現綠色生態空間和城市功能相輔相成。



改造後的三里河北起西打磨廠街，南至茶食街；西起前門東路、東至正義路南延，全長約900米，占地約1.3萬平方米，設計水深為0.4至1.0米，河道最寬10米，最窄4.5米，綠草環繞、果樹成林，盛開的鬱金香為天然氧吧點綴色彩，三里河的亮相，成為前門東區生態環境整治提升的重要範本。

